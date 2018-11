Orientamenti, 25mila le presenze al Salone

Genova - Una giornata di incontri e iniziative quella che si è svolta oggi al Salone Orientamenti nell'area del porto antico di Genova. Sono state 25.000 le presenze degli studenti al Salone Orientamenti, un dato in aumento rispetto allo scorso anno, quando nella prima giornata si erano toccate le 22.000 presenze.



Dei 25.000, 13.000 sono gli studenti delle scuole superiori e universitari, 7.000 quelli delle medie e delle elementari e 1.100 i giovani in cerca di lavoro che hanno partecipato al Career Day e 4.000 tra docenti, educatori e genitori.



"I numeri confermano che siamo davanti a un Salone nazionale e registrano un'ulteriore crescita rispetto all'anno scorso – spiega l'assessore alla Formazione e Istruzione Ilaria Cavo – Un trend positivo che ci fa ben sperare per i prossimi giorni e che ci dimostra che il messaggio di fondo è passato: questo è un Salone per tutti, per gli studenti, per le persone in cerca di lavoro, per gli educatori e per le famiglie".