Orientamenti alla Festa dello Sport al Porto Antico

Genova - Prosegue OM Tour. Orientamenti sarà presente anche alla Festa dello Sport di Genova da venerdì a domenica prossimi. Al Porto Antico sarà possibile entrare a contatto con il Salone della Scuola, della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro con l’iniziativa “Fai centro con Orientamenti”. Ogni giorno, nell’area allestita vicino al Bigo, gli studenti avranno la possibilità di provare a “fare centro” con il tiro a segno. Ai loro genitori sarà consegnato il materiale con tutte le informazioni per poter partecipare ai percorsi di approfondimento a loro dedicati riguardanti le caratteristiche di una buona scelta, i possibili percorsi di formazione, i fattori da tenere in considerazione nell’iscrizione a un nuovo percorso formativo e le motivazioni “nascoste” che possono influenzare il ragazzo.



Mappa e info sulla Festa dello Sport sono visibili all’indirizzo https://bit.ly/30CV1cZ



Un ragazzo ben orientato più difficilmente abbandonerà gli studi e un orientamento efficace è anche in grado di indicare come “cambiare strada” quando la scelta fatta non corrisponde alle proprie aspettative e attitudini. La famiglia è sicuramente un contesto dove considerare e valutare tutti gli elementi che concorrono al formarsi della decisione relativa all’orientamento scolastico. Il ruolo del genitore deve, quindi, essere di supporto alla scelta: offrire la propria presenza e la propria disponibilità alla discussione, proponendo momenti e occasioni di riflessione ed approfondimento, nel rispetto della libertà decisionale individuale e dei tempi soggettivi di sviluppo del proprio figlio, per permettergli di essere lui stesso il protagonista della scelta.



Gli appuntamenti per i genitori si svolgeranno durante il Salone Orientamenti di novembre e in anteprima il 27 maggio presso il Comune di Savona, il 28 maggio presso l’Istituto Giordano Bruno di Albenga, il 29 maggio presso il Centro Civico di Quarto, il 30 maggio presso la Mediateca di La Spezia, il 31 maggio presso la Residenza Universitaria San Nicola, il 4 giungo presso la Palestra di Santa Sabina a San Fruttuoso e il 5 giugno presso la Biblioteca De Amicis. Saranno realizzati da esperti di Aliseo all’interno di #Progettiamocilfuturo - percorso di orientamento regionale realizzato grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.progettiamocilfuturo.it/famiglie



Sabato, alle 12:30 alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche Giovanili, Scuola, Formazione, Sport e Comunicazione, “Fai centro con Orientamenti” ospiterà uno speciale contest con la partecipazione di alcuni dei Campioni che partecipano alla Festa dello Sport.