Palazzo Ducale, fino al 3 novembre un´antologica su Lele Luzzati

Genova - «Dopo la chiusura della sede di porta Siberia, ormai un anno fa, si è reso necessario trovare un’adeguata sistemazione per le opere di Luzzati, artista di eccezionale talento ed esponente di un pezzo di storia genovese, che la nostra amministrazione tiene molto a valorizzare – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso - In attesa della collocazione più idonea, insieme a Palazzo Ducale abbiamo pensato a un’esposizione temporanea, ma di lunga durata. Da questa idea è nata la mostra Labirinto Luzzati, che rimarrà allestita fino al 3 novembre nel Sottoporticato di Palazzo Ducale».



Una viaggio nella vita del grande scenografo, pittore, illustratore, ceramista e costumista genovese Lele Luzzati, scomparso nel 2007. La rassegna, curata da Sergio Noberini, si articola in varie sezioni: dagli esordi negli anni '40 fino alle ultime scenografie realizzate per il Carlo Felice.



Collegato alla mostra “Labirinto Luzzati” al Ducale l’apertura del laboratorio di Luzzati in vico Amandorla, vicino al teatro della tosse. “Luzzati Lab – dal bozzetto al palcoscenico” sarà dedicata esclusivamente al lavoro scenografico del maestro.