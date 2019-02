Palazzo Reale, domenica “Alla scoperta di Anton Maria Maragliano”

Genova - In occasione della grande mostra ospitata fino al 10 marzo a Palazzo Reale, dedicata alla celebre figura di Anton Maria Maragliano, rinomato autore di sculture lignee, il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone una visita tematica nelle giornate di Domenica 3 e Domenica 10 marzo, alle ore 16.30. La visita approfondirà la vita e l'operato di uno dei più celebri maestri di bottega del Seicento attraverso le sezioni di un'esposizione di successo curata da Daniele Sanguineti.



Entrando nella prima sezione si analizzerà il punto di partenza di Anton Maria Maragliano, l'operato degli artisti da cui lui prese ispirazione durante la sua formazione, per creare uno stile unico che gli permetterà di distinguersi come protagonista indiscusso nell'ambito della scultura lignea del suo secolo. Attraverso le sezioni successive si potrà entrare nel merito delle sue opere, pienamente calate nella teatralità del Barocco, contestualizzarle nel secolo in cui Genova fu grande e superba a livello europeo fino ad analizzare nel dettaglio la sua tecnica dalla progettazione alla resa definitiva. Attenzione particolare verrà riservata ai soggetti delle opere del Maragliano, le storie dei Santi protagonisti delle casse processionali, le Madonne e i Crocifissi, per permettere al visitatore di calarsi nella realtà dei valori di un tempo, ma anche nelle abitudini, usi e costumi della Genova del Seicento, con l'intento di dare un'idea concreta dell'impatto che ebbe l'operato dell'artista sui suoi contemporanei.







Percorse le dieci sezioni della mostra il visitatore concluderà con un'anticipazione dell'eredità che lasciò il maestro e di come il suo codice linguistico venne divulgato dai successori dell'artista, rendendo la statuaria di impronta maraglianesca predominante fino alla fine del Settecento.











Il costo della visita è compreso nel biglietto di ingresso.