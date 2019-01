Palazzo Spinola, domenica ingresso gratuito

Genova - Domenica 6 gennaio 2019, come ogni prima domenica del mese secondo quanto previsto dalla disposizione ministeriale dei musei statali, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola sarà visitabile gratuitamente dalle ore 13.30 alle ore 19.30, dando l’opportunità di visitare il secondo piano nobile dove il pubblico potrà ammirare, nella loro collocazione originale, gli arredi storici e opere di artisti quali Joos van Cleve, Anton van Dyck, Valerio Castello, Gio. Benedetto Castiglione detto il Grechetto, Luca Giordano, Domenico Piola, nonché gli affreschi di Lazzaro Tavarone, Lorenzo De Ferrari e Sebastiano Galeotti straordinari ambienti come il ‘Salotto Galeotti’, la Galleria degli specchi e le cucine ottocentesche.



Il terzo piano, sede della Galleria Nazionale della Liguria, propone due interessanti piccole esposizioni: la prima dedicata a Bernardo Strozzi che comprende l’ultima acquisizione effettuata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la magnifica Allegoria della Pittura che viene presentata insieme ad altre sei opere del pittore genovese e della sua bottega: il Ritratto di monaca, l’Ecce Homo, il Cristo Portacroce, la Madonna Addolorata, Giuseppe spiega i sogni, e Rebecca, Isacco e Giacobbe, confluite nel corso dei secoli nella prestigiosa collezione di Pellicceria e in occasione di questa recente occasione presentate in uno specifico percorso tematico di approfondimento.



Sempre al terzo piano del museo i visitatori potranno ammirare un’altra importante recente acquisizione, opera del pittore viennese Anton von Maron raffigurante il ritratto della nobildonna Maria Francesca (Cicchetta) Durazzo che dialoga perfettamente con il dipinto di Paolo Francesco Spinola realizzato nel 1793 da Angelica Kauffmann appartenente alla quadreria storica della dimora degli Spinola di Pellicceria.