Palco sul mare Festival, Gnu Quartet in “ 80 voglia di Gnu ”

Genova - Il ritorno alla musica di un tempo, alle sonorità virtuose, un concerto capace di spaziare dalla classica al rock, dal pop alla disco in un vero fiume in piena di emozioni. Nella suggestiva cornice di Piazza delle Feste in porto antico appuntamento musicale d'eccezione venerdì 27 luglio alle 21:30 con il Gnu Quartet.



Una scelta ben precisa quella di Palco sul Mare Festival, valorizzare ed esaltare le eccellenze artistiche liguri. Un progetto discografico firmato Gnu Quartet e dedicato agli anni '80. Un revival coinvolgente, accompagnato dalla musicalità degli strumenti classici che rievocano i tempi d'oro dell'epoca di Mozart. Un tuffo nel passato più popolare ed evocativo degli anni 80, con hit indimenticabili come Fotloose, Big in Japan, Papa don't preach, Enola Gay, I like Chopin, Gostbusters Theme, Take on me.



Un lavoro che condensa anni di vibranti esperienze musicali in un materiale originale e potente. Rock, minimalismo, sonorità orchestrali e sperimentali, cadenze virtuose e improvvisazione sono alcuni degli ingredienti di un concerto che mantiene, nella varietà stilistica, un forte ingrediente trasversale di personalità e singolarità.



I GnuQuartet si formano grazie al fortunato incontro di quattro musicisti giovani e brillanti, Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello i quali, suonando strumenti legati alla musica classica, riarrangiano brani famosi di diversi generi musicali: dal pop al rock passando per la musica italiana. Nati sotto la stella della P.F.M. al Teatro Nazionale di Milano nel 2005, le loro qualità artistiche li han portati ad una serie ininterrotta di preziose collaborazioni e progetti originali. Dalla PFM ai Negramaro, da Niccolò Fabi agli Afterhours passando per Rachel Flowers, Cecilia Chailly e Shunga Jung, le collaborazioni del GnuQuartet hanno arricchito la tavolozza sonora del gruppo rompendo confini stereotipati.



Dal 2006 hanno realizzato cinque album, con brani originali e rielaborazioni e collaborato alla realizzazione di numerosi altri lavori discografici, colonne sonore cinematografiche e sigle televisive. Hanno tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero, da soli o come ospiti di altre formazioni. Una serata per rivivere tutta l'atmosfera disco degli anni 80, un live da ballare, grazie ad un sound equilibrato, raffinato, unico a cui il Gnu Quartet appone la sua elegantissima firma.