Palco sul Mare Festival, I Pirati dei Caruggi in “Sotto a chi ciocca”

Lunedì 16 luglio alle 21

Genova - Un'estate di grandi spettacoli con Palco sul Mare Festival che festeggia la sua 23esima edizione al ritmo di musica e gag, divertimento ed allegria. Questi gli ingredienti della manifestazione itinerante che anima le notti estive di Genova e delle riviere liguri, sotto la direzione artistica di Massimo Garbarino.



Cinque location suggestive dal porto antico alle riviere liguri e ben dieci date in calendario. Sarà il porto antico con Piazza delle feste ad inaugurare la ventitreesima edizione di Palco sul Mare Festival che si aprirà ufficialmente il 16 luglio con i Pirati dei Caruggi. Forti del successo di pubblico e critica, seguiti ed apprezzati da giovanissimi e non, amati per la loro spontanea comicità, lunedì 16 luglio va in scena l'esilarante show de: “I Pirati dei Caruggi in “Sotto a chi ciocca”. Spettacolo che rientra nel filone comic della 23esima edizione di “Palco sul Mare Festival”.



Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, “armati” di ironia ed ilarità, Alessandro Bianchi, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin e Fabrizio Casalino si alterneranno sul palcoscenico, dando vita ad un intreccio di monologhi, gag, canzoni e personaggi. Il loro mix vincente fatto di musica e situazioni bizzarre ormai diventate famose, dal tormentone #CiaoMilano ai classici sull’accoglienza ligure, ci regalerà una serata di grande spensieratezza per l'energia, la varietà, ma soprattutto la qualità dell'umorismo made in Liguria unita all'impeccabile maestria dei suoi cannonieri.



Un quartetto che funziona, che registra consensi, che fa divertire. Nulla avviene per caso, situazioni grottesche e al limite del reale si intrecciano dando sfogo alle mille sfaccettature della quotidianità. Appuntamento dunque, lunedì 16 luglio in piazza delle Feste del Porto Antico per una full immersion di risate con i Pirati e le loro nuove idee comiche sempre in linea con la filosofia della scuola genovese: “lavorare meno, lavorare gli altri”!