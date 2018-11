Paolo TARSI & Andrea TICH in concerto al Galata

Genova - Sabato 17 novembre presso il sommergibile Nazario Sauro del Galata Museo del Mare si terrà – per la prima volta assoluta in Italia all’interno di un sottomarino – la performance live per la presentazione di “A Perfect Cut in the Vacuum”, il nuovo album del musicista e produttore Paolo Tarsi in uscita il 26 novembre 2018 per la sua label ?? Anitya Records, in collaborazione con Acanto e la prestigiosa etichetta Rebirth. Il disco vede la luce a poche settimane di distanza dal successo ottenuto con il singolo “Seven Nights Awake” (Switch Music, 2018), realizzato insieme al producer Francesco Novara, con cui ha scalato le classifiche iTunes svedesi fino a toccare la settima posizione (Top Songs Electronic).



Ospite d’onore sarà il cantautore Andrea Tich, uno dei protagonisti della celebre label Cramps così come della scena musicale alternativa milanese degli anni Settanta insieme a Franco Battiato, Claudio Rocchi, Eugenio Finardi e Alberto Camerini.



La scelta di anticipare l’uscita del nuovo album a Genova, nella cornice del sommergibile nasce dalla volontà dell’autore di presentare in un luogo speciale come il sottomarino Nazario Sauro il suo nuovo progetto con due mini-set totalmente acustici che avranno luogo tra le 17:30 e le 18:30, della durata di mezz’ora ciascuno. Con questa collaborazione il Mu.Ma Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni conferma la volontà di coinvolgere più target e generazioni possibili utilizzando diversi linguaggi e strumenti.