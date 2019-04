Pescatori e artisti uniti per `Fish & Djs`: così la musica elettronica promuove Genova

In attesa del festival di ottobre, Electropark Festival prosegue la promozione del territorio genovese attraverso la musica elettronica, con dj e pescatori uniti per una serie di eventi in scena fino a metà luglio

Genova - Tonalità ambient, fritture di pesce, suoni groove e house music per la valorizzazione del territorio genovese. Prende il via venerdì 3 maggio (ore 18) “Fish & Djs”, viaggio in musica tra i banchi del Mercato dei pescatori della Darsena (Calata Vignoso) in compagnia di diversi dj genovesi, che si alternano in consolle per sei eventi in scena fino a metà luglio. I protagonisti dell’inaugurazione di venerdì 3 maggio sono ALFA di Raw Collective e Franco di Code War. “Fish & Djs”, organizzato dall’associazione culturale Forevergreen.fm in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, prosegue il 17 e il 31 maggio, il 14 e il 28 giugno e il 12 luglio.



La manifestazione -«“Fish & Djs” nasce – svela Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – dall’intento di coinvolgere più figure e realtà possibile nella rivalutazione territoriale, valore fondante della nostra associazione e di Electropark, festival internazionale di musica elettronica e sperimentazione artistica in programma a ottobre. È un format nuovo, frutto di diverse sperimentazioni portate avanti negli ultimi anni: tra maggio e luglio porteremo, nel cuore pulsante del commercio ittico, molti dj genovesi e non solo: da Alessio Glisenti a Soulfingers, da FiloQ a venus&bacchus, da Amon Lu ad altri dj, per un totale di 18 artisti ospiti nei sei appuntamenti dal 3 maggio al 12 luglio». Per due venerdì al mese, al Mercato dei pescatori della Darsena il calare del sole è accompagnato da sound ricercati e fritture di pesce, preparate col pescato del giorno dai pescatori della Cooperativa Campagna Amica. «In attesa del festival di ottobre – prosegue Mazzone – il nostro percorso di promozione del territorio attraverso la cultura contemporanea riparte da qui, con pescatori e artisti uniti per regalare al quartiere e alla città un ciclo di eventi che valorizzi, attraverso la musica elettronica, il patrimonio di Genova. Saranno occasioni - conclude - per promuovere l'aggregazione tra persone e creare nuove relazioni di socialità, ispirare nuovi approcci di intendere le tradizioni e generare nuove comunità».



Electropark - Electropark è un progetto di Forevergreen.fm finalizzato a rilanciare il percorso di attivazione e valorizzazione di edifici e luoghi del Centro Storico genovese attraverso la musica elettronica. L’ingresso a tutte sei le date è gratuito.

Ulteriori informazioni: Pagina Facebook Electropark Festival



I protagonisti della prima tappa - ALFA è un collezionista di vinili e appassionato di audio in tutte le sue forme: abile all’ascolto e alla sonorizzazione, è solito cimentarsi in set che attraversano la musica elettronica, dalle sonoritá calde e profonde della house music al mondo musicale proprio del jazz, fatto di strumenti suonati e melodie che stimolano ritmiche raffinate. Di giorno lavora come sound engineer mentre alle ore tarde della giornata, in solitaria o con il collettivo RAW, suona dischi infiammabili e carichi di groove, di house shamanica e suoi derivati. Musica perfetta per accompagnare questo nuovo inizio, nella cornice suggestiva del mercato, tra le barche, il fritto di pesce e l’odore del mare.

Franco è Francesco Corica, classe 1996. Nato a Genova, durante l’infanzia studia il pianoforte, abituando la mano e l’orecchio all’esecuzione e sviluppa successivamente un forte interesse verso la musica elettronica, partecipando a eventi e collezionando esperienze e idee dalle scene del panorama musicale tra il nord Italia e l’Europa. Nel 2016 si trasferisce a Berlino dove trova gli stimoli giusti per sviluppare il suo concept artistico nell’ambito della musica elettronica e delle arti digitali. Stimolato dalla migliore scena artistica a livello europeo, sviluppa un forte senso critico riguardo la produzione di eventi e diventa assiduo frequentatore dei luoghi culturalmente più caldi e vibranti della città oltre che dei record shops dove colleziona dischi in vinile. A Maggio 2016 avvia il suo primo progetto, CODE WAR, iniziativa di promozione sociale e artistica a Genova dove ritorna stabilmente. Propone sonorità influenzate della Motor City, Detroit, e arricchisce il suo bagaglio esecutivo con piacevoli innesti di Jazz, Disco, Funk e Soul.