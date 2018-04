Picasso, superati i 100.000 visitatori

Ultimi giorni per visitare la mostra

Genova - Superati i 100 mila visitatori per la Mostra “Picasso”: a darne notizia Palazzo Ducale tramite una nota.



Opere - L’esposizione che chiuderà i battenti domenica 6 maggio, «presenta più di 50 opere di Picasso e numerose fotografie, non solo e non tanto il percorso artistico del genio catalano, attraverso i diversi periodi e i vari stili dell’artista dall’inizio del Novecento fino agli anni Settanta, ma anche le opere più care a Picasso. I prestiti del Museo Picasso di Parigi sono infatti tutte opere da cui il pittore non si è mai separato fino alla morte nel 1973 e quindi oggetto di particolare predilezione da parte sua».



Personaggi - «Dagli studi preparatori per le “Demoiselles d’Avignon” fino alle opere tardive degli anni ’70, l’esposizione ripercorre oltre mezzo secolo di sperimentazioni, testimonia la straordinaria varietà che caratterizza la pittura di Picasso e testimonia la storia delle abitazioni dell’artista e delle vite incrociate di opere e abitanti. Una mostra intima, che ci conduce nella vita del grande artista spagnolo, una occasione da non perdere per capire come i suoi quadri divengono i personaggi di un immenso teatro che illumina, da tanti punti di vista, alcuni importanti principi della sua creazione, dei suoi dubbi, che lo stesso Picasso riassume, dieci anni prima della sua morte».