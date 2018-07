Pivio e Aldo De Scalzi a Palco sul Mare Festival

Genova - Consensi, elogi e successi. Pivio e Aldo De Scalzi vivono il loro momento d'oro. Mentre “Favola” - il film di Sebastiano Mauri con Filippo Timi e Lucia Mascino - conquista il pubblico al di là di ogni aspettativa, il palmares del musical dei Manetti Bros “Ammore e malavita” si arricchisce di nuovi riconoscimenti. Una corsa iniziata con il Soundtrack Stars Award vinto a Venezia e proseguita con David di Donatello, Ciak d’oro e Nastro d’argento, come miglior colonna sonora e miglior canzone originale.



Per festeggiare il grande exploit, i due compositori hanno deciso, dopo 3 anni di assenza dal palcoscenico, di tornare ad esibirsi live sabato 28 luglio a Palco sul Mare Festival in piazza delle feste del Porto Antico davanti al loro pubblico e nella città dove 21 anni fa la “loro” di favola ebbe inizio.



In scena ben sedici musicisti: Aldo De Scalzi (chitarre, pianoforte, percussioni e voce) e Pivio (synth, percussioni, santur e voce), accompagnati da Barbara Eramo (voce e ukulele), Luca Begonia (trombone), Luca Cresta (pianoforte e fisarmonica), Giampiero Lo Bello (tromba), Giovanni Lo Cascio (batteria e percussioni), Andrea Maddalone (chitarra), Roberto Piga (violino), Luca Pirondini (viola), Edmondo Romano (sax e fiati), Kim Schiffo (violoncello), Massimo Trigona (bassi elettrici). Special Guest, Roberto Tiranti, Armanda De Scalzi e Ginevra, co-autrice e cantante del brano “I am the man”, dal film “Start up” di Alessandro D’Alatri. E poi la presenza sul palco di Jenny Costa che tradurrà simultaneamente nel linguaggio dei segni.



La big band - formata da molti collaboratori storici del duo – propone un viaggio fra immagini e suoni che ripercorre la carriera degli autori: più di cento titoli cinematografici, televisivi e teatrali, al fianco di registi come Ferzan Ozpetek, D'Alatri, Manfredonia, Monteleone, Zarantonello, Battiato, Alessandro Gassman e, naturalmente, Manetti Bros.



Ma la loro corsa non si ferma qui, altri due film musicali all'orizzonte e l'opportunità per i compositori di costruire mondi sonori diversi tra loro, ma allo stesso tempo particolarmente vicini alle loro radici espressive.



Appuntamento dunque sabato 28 luglio, nella suggestiva location di piazza delle feste per rivivere le emozioni delle più premiate colonne sonore del cinema ad opera dei più apprezzati compositori del panorama italiano.