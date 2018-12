Plazzo Reale, il bilancio del 2018 e le mostre visitabili

Genova - Il 2018 si chiude con ottimi risultati per Palazzo Reale, grazie a una serie di mostre importanti e oltre un centinaio di eventi svolti – da aperture straordinarie a concerti, da presentazioni di volumi ad attività per le famiglie e per le scuole, da specifici progetti legati al tema dell’accessibilità a percorsi a tema –, raggiungendo così lo storico risultato di oltre 114.000 ingressi.



Torna l’appuntamento con la prima domenica del mese grazie a cui, secondo il decreto ministeriale in vigore dal 1° luglio 2014, sarà possibile visitare gratuitamente Palazzo Reale: il Museo sarà aperto dalle 13.30 alle 19.00. Per il tempo delle festività, nel Salone da Ballo è esposto il dipinto di Domenico Parodi raffigurante l’Adorazione dei pastori con i santi Vittore, Corona e un devoto detto il Presepe di San Giuseppe. L’opera, realizzata tra la fine degli anni ottanta del XVII secolo e l’inizio del decennio seguente, riproduce la pala d’altare eseguita da Jacopo da Ponte detto il Bassano per l’altar maggiore della chiesa di San Giuseppe a Bassano del Grappa, oggi conservata nel Museo Civico della stessa città.



La mostra dedicata al celebre scultore ligneo Anton Maria Maragliano, aperta al pubblico fino al 10 marzo 2019, aprirà dalle 14.00 alle 18.00. Per l’occasione l’importante esposizione sarà accessibile al pubblico con biglietto ridotto (5 euro) e inoltre lungo il percorso della mostra saranno presenti giovani storici dell’arte a disposizione dei visitatori, per un’accoglienza competente e preziosa per apprezzare al meglio la mostra.