Ponte Morandi, dalla Brianza l´augurio per un Natale migliore: «Genova va vissuta»

Genova - Come si suol dire, a Natale siamo tutti più buoni, e - in questo primo Natale post Morandi - a farla da padrona in tutta Italia è stata davvero la solidarietà più pura e disinteressata che ci sia. Come riportato da alcuni quotidiani della Brianza, infatti, nei giorni scorsi gli abitanti di Ceriano Laghetto sono arrivati con numerosi regali di Natale - e non solo - per le vittime del viadotto sul Polcevera.



Solidarietà - L’iniziativa - promossa dall’Associazione Regioni d’Italia - ha visto sabato mattina il sindaco del piccolo borgo brianzolo Dante Cattaneo guidare da Saronno a Genova una delegazione di cittadini: «Il miglior modo migliore di far sentire la nostra vicinanza» secondo Cattaneo «è continuare a vivere Genova, che nonostante tutto non si è mai arresa».