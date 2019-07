Porto Antico, gli Oblivion portano in scena `The Human Jukebox`

Genova - Domenica 14 luglio 2019, alle ore 21.30, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova va in scena lo spettacolo degli Oblivion "The Human Jukebox 2", il travolgente show che propone in chiave ironica e satirica i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Lo spettacolo fa parte della rassegna estiva del Teatro Garage "Ridere d'agosto ma anche prima".



Riportato a Genova in una versione aggiornata e arricchita di nuovi pezzi, "The Human Jukebox" è il grande, travolgente e divertentissimo show degli Oblivion che porta in scena brani della musica italiana e internazionale riadattati nei testi e riproposti in chiave ironica. Dal 2015, anno di debutto, lo spettacolo con regia di Giorgio Gallione fa tappa nei principali teatri italiani, proponendo uno show sempre diverso, in cui gli Oblivion diventano jukebox umani e mettono tutto il meglio del loro linguaggio: esperimenti musicali folli e spettacolari e testi fortemente dissacranti dal potere comico debordante.Musica, improvvisazione, risate e interazione con il pubblico, che sarà un vero protagonista all'interno dello spettacolo. Proprio così, perché in "The Human Jukebox" saranno gli spettatori a scegliere la scaletta dello spettacolo, rendendolo ogni sera diverso e inaspettato. "The Human Jukebox" non è soltanto uno spettacolo teatrale, è un'esperienza totalizzante, unica nel suo genere, in cui si demolisce a colpi di risate l'intera storia della musica italiana e internazionale. Nessun cantante potrà sentirsi al riparo da questo articolato mangianastri umano che mastica le note e le digerisce in diretta in modi mai sentiti prima.



Negli anni, gli Oblivion hanno dato nuova vita alla "satira musicale" e con il loro repertorio praticamente infinito sono pronti ad affrontare sfide sempre più difficili a colpi di cazzotti, mash-up, parodie, duetti impossibili e canzoni strampalate. Dai Ricchi e Poveri alla storia del Rock, da Ligabue ai Cori Gospel, da Morandi ai Queen: uno schiacciasassi che trangugia e livella Sanremo, X Factor, Albano, Il Volo e che lancia la sfida anche agli Amici di Maria.





Biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro. Le prevendite si effettuano presso l'ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18 r canc. a 30 mt dalla Sala Diana) dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì ore 10-13, presso gli uffici IAT del Comune, all'agenzia di Viaggi PGP a Quinto e online su Happy Ticket.