Porto Antico preso d´assalto per l´esibizione dei Negrita: un venerdì 13 da ricordare

Grande successo per la prima serata del GoaBoa Festival

Genova - Arena del Mare gremita per l'attesissimo concerto dei Negrita, primo in assoluto per il GoaBoa Festival 2018. Un



Il concerto - Quasi due ore e mezza di concerto no-stop. La band non si è risparmiata insomma, ma anche il suo pubblico non è stato da meno. L'entusiasmo di tutti ha animato una serata indimenticabile, con giovani e meno giovani a cantare e ballare sulle note di grandi hit come "Radio Conga", "Non torneranno più", "Adios paranoia", "Rotolando verso sud", "La tua canzone" e - ultima ma non per importanza - l'amatissima "Gioia infinita", con cui gli artisti hanno chiuso la loro magica esibizione.



Concerti - Il GoaBoa tornerà a far parlare di sè ritornerà venerdì 20 luglio con Motta, Ministri + Pinguini Tattici Nucleari, Makai e Viito, seguiti sabato 21 dall'esibizione di Caparezza, Mudimbi, Voina e domenica 22 da Tedua, Frah Quintale, Achille Lauro, Myss Keta. Ultima serata quella di mercoledì 25 luglio, durante la quale si esibiranno Coez, Coma_Cose e Francesco De Leo. Ma le sorprese di questa EstateSpettacolo non finiscono qui.