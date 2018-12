Porto Antico, tutti gli eventi di dicembre tra luci e animazioni

Genova - Quest’anno a dicembre il Porto Antico si illumina di luci e… scatti molto social. Le tradizionali luminarie natalizie che regalano sempre un’atmosfera magica a moli e banchine, quest’anno si arricchiscono di tre grandi installazioni luminose che diventeranno certamente protagoniste dei selfie natalizie.



Un enorme pacchetto regalo e due gigantesche stelle brilleranno in tre diversi punti dell’Area e, insieme all’immancabile albero luminoso, faranno da cornice ai tanti eventi che porteranno genovesi e turisti fino al nuovo anno.



Cade il giorno dell’Immacolata il Compleanno de La città dei bambini e dei ragazzi che quest’anno raggiunge il traguardo delle 21 candeline. Per festeggiarlo due giorni di laboratori e animazioni speciali con un ospite speciale, Pepper, il robot umanoide di Madlab 2.0 che il pomeriggio di sabato 8 incanterà i bambini e affascinerà anche agli adulti. Inoltre, sia sabato 8 che domenica 9 dicembre letture animate, attività creative per realizzare decorazioni natalizie, laboratori di robotica e una merenda tutti insieme.



Inoltre per tutta la durata delle festività, dal 22 dicembre al 6 gennaio, La città dei bambini e dei ragazzi organizzerà laboratori scientifici e tecnologici tutti i giorni e per tutte le età. Resterà fino a primavera invece la ruota panoramica per regalare da Calata Gadda un’impareggiabile vista sulla città. Il 13 dicembre, inoltre, in occasione di Santa Lucia, tutti i bimbi accompagnati da un adulto potranno salire gratis per un indimenticabile giro ad alta quota.



L’atmosfera si riscalderà invece, anche se solo metaforicamente, con la Sfiaccolata natalizia (15 dicembre) una sfilata senza fiamme per le vie della città da percorre a piedi o con mezzi ecologici (bici, pattini, monopattini, segway). Già dalle ore 18:00 per chi volesse scaldarsi le gambe una simpatica Pedalata per Babbi Natale e folletti (rigorosamente in costume) percorrerà alcune strade, mentre sarà a partire dalle 20:30 che la sfiaccolata avrà inizio con un accompagnamento di cori natalizi e un po’ di vin brulè.



Si resta vestiti a tema anche per la Camminata dei Babbi Natale (23 dicembre), la 5km organizzata da MyTrekking i cui fondi andranno a favore dell’Ospedale G. Gaslini.



Con il Natale ritorna anche il classico appuntamento con Circumnavigando Festival e la sua allegra carovana di compagnie circensi e teatrali da tutta Europa che fino al 6 gennaio animeranno il tendone da circo in Piazzale Mandraccio.



E con la fine dell’anno arriva anche la notte di San Silvestro e le tante possibilità che il Porto Antico offre, per tutti i gusti e tutte le tasche. Dai cenoni più eleganti ed esclusivi come quello dell’Acquario di Genova, alle proposte più formato famiglia dei tanti ristoranti, pizzerie e locali dell’Area. Per i più piccini, oltre alla serata speciale organizzata sotto il tendone di Circumnavigando Festival, ritorna la serata tra scienza, tecnologia e tante animazioni speciali a La città dei bambini e dei ragazzi.



A partire dalle ore 21,00 la serata non mancherà di lasciare tutti a bocca aperta tra giocolerie e acrobazie di un grande Circobus, laboratori creativi e istruttivi e il divertentissimo spettacolo del Prof. Pietrosky.



E per “scivolare” con eleganza tra una festività e l’altra, la pista di pattinaggio su ghiaccio accoglierà tra promozioni e simpatiche animazioni a tema giovani pattinatori in erba, ruzzolatori professionisti ma soprattutto chiunque abbia voglia di un divertimento sano e tante risate.