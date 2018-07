Progetto Pre Visioni, Cavo: «Risposta alle richieste degli studenti universitari»

Genova - Regione Liguria gestisce oltre 1000 posti letto per studenti universitari in 19 residenze presenti nel Comune di Genova. Nella sola area di Via Balbi (nel quartiere di Prè) sono presenti diverse strutture dove alloggiano circa 500 studenti che da tempo chiedono un intervento di rilancio del quartiere per renderne più sicura la vivibilità.



«Oggi, grazie alla collaborazione con il Comune di Genova, diamo una prima risposta agli studenti universitari che ci hanno chiesto di migliorare la vivibilità e l'illuminazione delle zone limitrofe alle residenze - afferma l’Assessore regionale all’istruzione e Università Ilaria Cavo – Un ringraziamento all'assessore Cenci che ha subito colto questa esigenza e l'importanza di un intervento immediato inserendo nel progetto di “rigenerazione sensibile” del Quartiere di Pré interventi specifici per garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi ospiti delle residenze di quella zona».



Il Comune di Genova ha presentato oggi il progetto “Pre-Visioni”, un programma di “visione futura” che riguarda la rigenerazione del quadrante del centro in cui si affacciano una decina di residenze unversitarie: in via Balbi (residenza Milano Terminus, e residenza Balbi), in via Gramsci (residenza Firenze Zurigo, residenza di Vico Largo e residenza di via Gramsci), in via Pré, nei vicoli limitrofi (residenza Marinelle, residenza Monachette, residenza Santa Fede), in zona stazione ferroviaria di Principe (Residenza Stella ) una residenza in Vico Mele a cui si aggiunge la Garibaldi, inaugurata lo scorso dicembre, in Salita della Neve.



«Il progetto presentato dal Comune porterà a migliorare la vita del quartiere – conclude l’assessore Cavo - e siamo pronti a condividerne i futuri passi in sinergia con il Comune di Genova in un dialogo costruttivi con gli studenti universitari che vivono in questa realtà».