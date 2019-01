Quattro bus da entroterra e levante per raggiungere il Teatro Carlo Felice

Atp diventa vettore ufficiale dedicando un pullman granturismo all’istituzione culturale

Genova - 4 bus, 5 appuntamenti con l’opera e 1 con il balletto. Sono i numeri che evidenziano lo storico accordo tra il Teatro Carlo Felice e Atp Esercizio. In linea con l’obiettivo di svolgere il proprio ruolo al servizio dei territori, Atp ha messo a disposizione delle persone che vivono nelle vallate della Città Metropolitana, nel Tigullio, nel Golfo Paradiso 4 bus di ultima generazione per collegare i comuni principali al Teatro Carlo Felice. Il servizio “le Valli all’Opera” sarà a disposizione in occasione di alcune rappresentazioni domenicali di Opera e Balletto. “Valli all’Opera” partirà il prossimo 3 febbraio in occasione di La Bella Addormentata, con l’allestimento del Balletto sul ghiaccio di San Pietroburgo.



Poi il calendario di “Valli all’Opera” continuerà con cinque appuntamenti operistici: “Simon Boccanegra” il 17 febbraio, Don Pasquale 2 il 10 marzo, Tosca il 5 maggio, Cavalleria Rusticana/Pagliacci il 26 maggio e Madama Butterfly il 16 giugno. In tutte le date i collegamenti tra il territorio e il Teatro Carlo Felice saranno assicurati da 4 diversi collegamenti. Un bus servirà Val Trebbia e Valle Scrivia con partenze da Torriglia, Montoggio, Casella e Busalla, con transito in autostrada ed arrivo al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa e ritorno previsto alle 19.30. Un secondo bus collegherà la Valle Stura con partenza alle ore 11 da Rossiglione-Campoligure-Masone, con arrivo via autostrada al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa e rientro alle 19.30. Partenza alle 11 anche dalla Fontanabuona da Carasco, passaggio a Bargagli e arrivo al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa, per rientrare alle 21 a Carasco. Quarto bus ancora da levante, con partenza alle ore 11 da Sestri Levante, transito a Lavagna, Chiavari, Rapallo, Recco e arrivo via autostrada al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa. Ritorno con partenza alle ore 19:30 dal Teatro Carlo Felice.



Nel corso della giornata, prima della rappresentazione, ci sarà anche la possibilità di una visita guidata al Teatro Carlo Felice (compresa nel prezzo praticato). Per quanto riguarda le tariffe, saranno molto convenienti e comprensive sia del biglietti di ingresso al Teatro Carlo Felice sia del servizio di trasporto: 49 euro a persona con la tariffa speciale di 96 euro per due persone. Prevista anche l’opzione del pranzo presso il Caffè del Teatro a prezzo convenuto. Gli autobus utilizzati saranno dotati di 53 o 55 posti a sedere a seconda del modello, mentre il servizio verrà svolto con almeno 15 prenotazioni.



Il servizio di trasporto tra i territori e il Teatro Carlo Felice non è l’unica novità inserita nell’iniziativa “Valli all’Opera”. In occasione della presentazione del progetto, l’11 gennaio è anche stata firmata una convenzione tra Atp Esercizio e Teatro Carlo Felice, secondo la quale l’azienda di trasporto diventa vettore ufficiale dell’Istituzione culturale. In termini concreti significa che Atp Esercizio metterà a disposizione del Teatro Carlo Felice un pullman granturismo, capace di trasportare orchestrali e maestranze laddove sia necessario per rappresentazioni sia in Italia che in Europa. Il pullman granturismo porterà sulla carrozzeria il logo del Teatro Carlo Felice.



Il Presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori, sottolinea «Con l’avvio di questa nuova collaborazione con il Teatro Carlo Felice, proseguiamo quella campagna volta a offrire sempre nuovi servizi a chi viaggia sui nostri bus. In questi mesi abbiamo rafforzato le nostre linee, svecchiato l’età media dei nostri veicoli passando da 13 a 10 anni, creato nuovi servizi come quello per lo scalo aeroportuale, inaugurato il primo terminal a Genova Brignole, risposto alle emergenze che Genova e il suo territorio hanno dovuto affrontare. Questa volta abbiamo puntato su una sinergia che ha un forte valore anche dal punto di vista culturale e scegliendo di diventare partner di un’istituzione come il Teatro Carlo Felice».



Soddisfatto anche Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana «La Città Metropolitana prosegue nel suo cammino volto a migliorare le condizioni di servizio e la qualità della vita delle persone, puntando su una nuova offerta che esalta quel rapporto di collaborazione che deve esistere tra il capoluogo e la sua provincia, a cominciare dall’entroterra. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fin qui fatto con Atp Esercizio, un’azienda che qualcuno avrebbe voluto svendere ai privati e che, grazie alla lungimiranza del nostro sindaco metropolitano Marco Bucci e alla professionalità di tante lavoratrici e lavoratori di Atp, è oggi un’azienda sana e capace di progettare. In questa giornata così importante, con questa storica firma tra Atp e Carlo Felice, non a caso vengono presentate 12 nuovi mezzi che andranno a servire tutte le realtà extraurbane coperte dal servizio pubblico».



«L’indagine sul pubblico reale o potenziale del Carlo Felice ha evidenziato quanto il problema dei trasporti incida sull’andare a Teatro, dichiara il Sovrintendente Maurizio Roi, e questo accordo con Atp, nel collegare l’entroterra dell’area Metropolitana, va nella direzione di affrontare questo problema. Due Istituzioni Pubbliche collaborano per promuovere il Teatro facilitandone e organizzandone l’accesso con un “mini-pacchetto di turismo culturale”, in più da oggi Atp sarà il vettore ufficiale delle tournée del Carlo Felice e quando il Teatro uscirà dalla sua città sarà riconoscibile anche dal mezzo. La crescita di un Teatro è fatta anche dall’immagine che sa dare di sé».