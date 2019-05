Quinto concerto del `Genoa International Music Youth Festival`

Genova - Il quinto appuntamento del Genoa International Music Youth Festival (GIMYF), previsto per venerdì 31 maggio alle 21 a Palazzo Ducale (ingresso libero) è dedicato a La Grande Russia, un concerto travolgente, che saprà affascinare il pubblico trasportandolo nelle immense lande russe, attraverso le melodie di tre grandi compositori.



Il viaggio avrà inizio con F. Mendelssohn Concerto per Violino in Mi Minore Op.64. Il violino solista, indiscusso protagonista, danza liberamente su una strada fatta di note e lastricata di bellezza. Seguirà P. Tchaikovsky Suite da Il Lago dei Cigni Op. 20 dal balletto classico per antonomasia, apre le porte ad una dimensione fiabesca, intimamente tormentato dall’eterna lotta tra bene e male. A conclusione M. Ivanovic Glinka Overture Da Ruslan e Ljudmila opera dal sapore e ambientazione tipicamente russa costruita in cinque atti tratta dall’omonimo poema di Aleksandr Sergeevic Puškin.



La musica è eseguita dalla Filarmonica Mihail Jora, orchestra di stato della Romania, che vanta numerose collaborazioni con celebri maestri come Eugen Pricope e Igor Ciorne.

Il violino solista sarà Maria Safariants, diplomatasi brillantemente al conservatorio di Leningrado dove ha avuto la possibilità di studiare con musicisti di spicco come M. Vaiman, M. Karandashova e B. Guitnikov. Dal 1997 è direttore artistico e presidente del prestigioso Festival internazionale dei palazzi di San Pietroburgo, realizzato grazie al contributo del Presidente della Federazione russa per lo sviluppo della società civile.



La direzione sarà affidata al Maestro Ahmed El Saedi, dal suo debutto internazionale nel 1982 ha collaborato con oltre sessanta orchestre e compagnie d’opera in tutto il mondo. Le esibizioni del Mestro El Saedi in prestigiosi festival come Festival Lyrique de Saint-Céré (Francia) e il Zagabria Summer Festival (Croazia) sono state accolte con standing ovation.

Il GIMYF nasce da un’idea dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), per volontà del direttore d’orchestra Lorenzo Tazzieri e di Alberto Macrì, che è stata resa possibile grazie alla coorganizzazione con il Comune di Genova e alla collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Porto Antico Eventi. Prossimi appuntamenti: martedì 18 giugno e lunedì 29 luglio,