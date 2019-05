Rassegna di Drammaturgia contemporanea: puntuale e attesissimo, torna l´appuntamento estivo del Teatro di Genova

Genova - Partirà mercoledì 29 maggio e accompagnerà le serate culturali genovesi fino al 6 luglio la 24esima edizione della Rassegna di Drammaturgia contemporanea, sdoppiandosi tra la Piccola Corte e la Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova.



La rassegna - All'interno di questa edizione - come consuetudine - verranno presentati in prima nazionale 5 spettacoli: si parte con Bashir Lazhar (29 maggio-8 giugno, Piccola Corte), testo di Evelyn de la Chenelière - una delle più importanti - tradotto da Fabio Regattin, la cui regia è affidata a Thaiz Bolzano. Al suo interno lo spettacolo racconta di come Bashir si ritrovi improvvisamente a sostituire un'insegnante che si è suicidata, lasciando i bimbi della sua classe traumatizzati: solo la sensibilità del ragazzo riuscirà ad aiutare i piccoli a elaborare il lutto, seppur con molta diffidenza da parte dei genitori.

Il secondo spettacolo sarà, poi, Estate in dicembre (5-15 giugno, Sala Mercato): il testo - scritto dalla spagnola Carolina África Martín Panarea, tradotto da Antonella Carino e la cui regia è affidata ad Andrea Collavino - racconta la storia di una famiglia composta da una nonna e tre nipoti, intrappolate in un groviglio di conflitti generazionali ma che, per quanto provino, non riescono a separarsi.

Il terzo spettacolo sarà Sono come voi, amo le mele (12-22 giugno, Piccola Corte), un testo tedesco di Theresia Walser, tradotto da Clelia Notarbartolo e con la regia di Barbara Alesse. Al suo interno, lo spettacolo racconta la storia di tre donne ambiziose, probabilmente volti noti, depositarie di segreti e "chiuse nel ring della storia", che si preparano a prendere parte a una conferenza, durante la quale si sfideranno fino al massacro.

Il quarto spettacolo della rassegna sarà, poi, Rob (19-29 giugno, Sala Mercato), testo greco di Efthynis Filippou tradotto da Maurizio De Rosa: la sua regia è affidata ad Alberto Giusta e al suo interno viene presentato Rob. Ma chi è Rob? È un mistero, un puzzle raccontato da un monologo a più voci, forse quello di un coro di personaggi o il delirio di una personalità multipla.

L'ultimo spettacolo sarà, infine, quello siriano The Confession (26 giugno-6 luglio, Piccola Corte) di Wael Qadour, tradotto da Daniela Potenza. Il regista Simone Toni qui metterà in scena un teatro messo in scena sotto le bombe, in mezzo alle macerie e sotto il totale controllo di un regime che tutto vede e tutto controlla.



I copioni sono arrivati da paesi forse un po' "inconsueti" per il teatro italiano, ma l'attenzione verso questa edizione - curata da Angelo Pastore, Marco Sciaccaluga, Giorgio Gallione e Andrea Porcheddu - è stata davvero alta. I testi sono molto diversi tra loro, ma presentano un file rouge comune: sono tutti comprensibili, capaci di attrarre a tutto tondo l'attenzione del pubblico e, soprattutto, curiosi, strani e - per alcuni - anche molto "pericolosi", che richiederanno anche una certa dose di sperimentazione e di creatività da parte dei registi.