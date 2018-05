Renzo Piano fa il pieno, chiuse alcune entrate per la troppa calca

Per ragioni di sicurezza sono state chiuse alcune entrate della Sala del Maggior Consiglio

Genova - Un afflusso per certi versi inaspettato che ha costretto gli addetti ai lavori a chiudere le entrate, vista la calca che si stava venendo a creare.



Renzo Piano torna nella sua Genova da vera e propria star. L'architetto genovese, celebre in tutto il mondo, in questi minuti è impegnato nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per raccontare la sua visione di Genova.



Concezione per certi versi già intravista via mare, visto che lo stesso Piano ha in un certo senso "rinnovato", rendendo diversa e affascinante la visuale di chi sta sulla terraferma del Porto Antico e prospettando altre future possibilità.