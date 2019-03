Righi, la funicolare diventa un set cinematografico: stop dalle 15 alle 21

Genova - Lunedì 4 marzo la funicolare Zecca - Righi diventerà un set cinematografico. Uno degli impianti più celebri e antichi della città sarà utilizzato come set da parte di una troupe che girerà alcune scene di una importante produzione televisiva proprio sulle vetture e alle stazioni della funicolare.



Regista, tecnici e cast gireranno lunedì 4 marzo dalle ore 15.00 alle ore 21.00; per necessità organizzative in questa fascia oraria la funicolare sarà chiusa e sarà in funzione il bus sostitutivo F2.



«Sarà una grande opportunità per far conoscere sempre di più la nostra #genovameravigliosa, i suoi panorami e i suoi impianti verticali che sono una caratteristica e una ricchezza tutta genovese», dichiara Amt in una nota.