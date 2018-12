Ritorna a Genova Circumnavigando con un´anteprima sabato

La rassegna internazionale di Circo Teatro propone 30 spettacoli e 14 compagnie circensi dal 26 dicembre al 6 gennaio

Genova - Circumnavigando Festival, rassegna internazionale di circo contemporaneo e teatro, ritorna a Genova dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con anteprima l’8 dicembre, per la 18^ edizione. Un appuntamento consolidato che ogni anno ottiene grande successo e ha visto nel 2017 l’affluenza di oltre 10.000 persone da tutta Italia e dall’estero.



Per 12 giorni, 30 spettacoli a cura di 14 compagnie nazionali e internazionali animeranno le piazze, i palazzi storici e i teatri del centro città e il celebre tendone da circo al Porto Antico, fino al Teatro Sociale di Camogli e Piazza da Vico a Rapallo. Durante tutte le vacanze natalizie, da Santo Stefano alla Befana, con una grande festa per Capodanno, il meglio del Circo Contemporaneo internazionale intratterrà il pubblico genovese e non solo. Presenze artistiche da diversi paesi a partire dall’Italia, che si fa sempre più presente sulla scena contemporanea europea, per continuare con Brasile, Svezia, Germania e Francia.



Una manifestazione imperdibile che per questa edizione presenta un significativo sottotitolo: GenerAction. Sono le generazioni che riunisce il Festival attorno a sé. Generazioni di artisti e drammaturghi che ogni anno si esibiscono a Circumnavigando, partendo dalle compagnie professioniste fino ai giovani esordienti, ma anche generazioni di pubblico, a conferma della capacità degli spettacoli di coinvolgere spettatori di ogni età.



«Siamo molto orgogliosi del fitto calendario di eventi che è stato creato in occasione delle festività natalizie, - ha dichiarato Ilaria Cavo, assessore alla cultura di Regione Liguria - il 2018 è stato un anno molto particolare per i genovesi e per i liguri e gli enti locali hanno compiuto un grande sforzo per proseguire nella promozione e nella valorizzazione del nostro territorio. Regione è da sempre attenta al supporto e al sostegno delle manifestazioni di qualità e il Festival Circumnavigando rientra a pieno titolo tra le consolidate iniziative di spessore che ampliano l’offerta culturale in città. La manifestazione è sempre stata in grado di attrarre ogni anno visitatori da tutta Italia, a maggior ragione continuerà a farlo in quest’anno speciale, anche grazie ad una grande capacità di fare rete: con il Teatro Nazionale di Genova, con il Teatro di Camogli, arrivando fino a Rapallo. Mi auguro che Circumnavigando sappia incuriosire piccoli e grandi nei tanti spazi che con gioia saprà animare e colonizzare».



«Diciottesima edizione, quest’anno, per la rassegna internazionale di Circo Teatro Circumnavigando Festival – ha commentato l’assessore alle Politiche culturali del Comune Barbara Grosso – un appuntamento che anima di spettacoli le piazze, i palazzi storici, i teatri e il Porto antico e che è ormai entrato a pieno diritto a far parte delle iniziative natalizie genovesi».



«Circumnavigando Festival ormai è parte integrante delle festività natalizie al Porto Antico - sono le parole del Presidente di Porto Antico di Genova S.p.A, Giorgio Mosci – e gli artisti e gli spettacoli che Sarabanda porta anno dopo anno nel tendone di piazzale Mandraccio sono la conferma divertente e sempre nuova che sostenere questo Festival così originale e inserirlo nella nostra tradizione genovese è stata ed è una scelta perfetta».



«Le migliori discipline circensi, una commistione di generi e stili, nuove arti, nuove generazioni, sapranno catturare il pubblico di ogni età, offrendo un’esperienza culturale unica e capace di trasportare in una realtà fantastica, tra stupore e meraviglia. – ha dichiarato il direttore artistico del Festival, Boris Vecchio - Un Festival che offrirà un’immersione nel Circo Contemporaneo e nel Teatro di figura e di strada, confermandosi una manifestazione in grado di crescere e rinnovarsi, insieme alle generazioni di spettatori e di artisti che ogni anno regalano emozioni speciali».