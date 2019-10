Rolli Days, al via l´edizione autunnale della manifestazione: 34 palazzi aperti e molte novità

Genova - È cominciato questa mattina l'ultimo weekend del 2019 targato Rolli Days, l'edizione autunnale di una delle più amate manifestazioni culturali genovesi che anche questa volta porterà turisti e cittadini alla scoperta di alcuni tra i più suggestivi palazzi nobiliari.



L'edizione autunnale - Per l'occasione, ben 34 palazzi sveleranno le loro bellezze nascoste ai visitatori che andranno a visitarli, ma non basta: dal pernottamento - riservato solo a coloro che sono stati più fortunati (e tempestivi) - all'interno dei palazzi di piazza San Lorenzo e piazza Cattaneo alla prima edizione di "Palazzi in luce", la manifestazione che già ieri sera ha visto illuminare i piani nobili dei palazzi di via Garibaldi, le novità in questa edizione certo non mancano. La più marcata, forse, è la presenza della nuova app "Palazzi dei Rolli Genova" che - attraverso l'uso di una mappa ad hoc - permetterà ai visitatori di scegliere il percorso migliore, scoprire la storia delle famiglie genovesi e tutti gli eventi collegati nei due giorni della manifestazione.