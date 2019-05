Rolli Days al via: testimonial il mister del Genoa Prandelli

Il tecnico ha fatto un giro tra i palazzi accompagnato dall'assessore alla cultura

Genova - Scattano i Rolli Days e testimonial d’eccezione per la prima edizione del 2019 l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli.



Cultura - Il tecnico rossoblu, accompagnato dall’assessore alla Cultura Barbara Grosso e da Piero Boccardo, direttore dei Musei di Strada Nuova, ha visitato alcuni edifici storici di via Garibaldi.



Palazzi - «E' stato interessante - ha detto Prandelli - Non si può vivere senza memoria e senza conoscere la propria storia che si respira in questi palazzi. Se vogliamo rapportare questa esperienza a una squadra di calcio con molti stranieri a cui devi far conoscere la tua storia, questo è il modo per scoprire l'appartenenza». Prandelli ha iniziato la visita da Palazzo Bianco per poi proseguire a Tursi, sede del Comune, per arrivare a palazzo Rosso, tra autografi e fotografie di tifosi e turisti sorpresi. Infine ha visitato Palazzo Lomellini e Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio