Rolli Days, arriva il bilancio finale: 109 mila le presenze

Genova - Il bilancio finale dell’edizione maggio 2019 dei Rolli Days conferma il successo di pubblico di questo appuntamento, ormai diventato un vero e proprio segno distintivo della città.

Sono state 109 mila le presenze di genovesi e turisti che da venerdì 3 a domenica 5 maggio hanno visitato i 31 palazzi nobiliari aperti, i due siti della Valpolcevera e le ville di Cornigliano e Sampierdarena. Una formula unica, sempre più apprezzata, che richiama un grande pubblico da tutta Italia e dall’estero.



Palazzi - I Rolli più visitati: Palazzo Tursi (11.384), Palazzo Tobia Pallavicino (10.200), Palazzo Nicolosio Lomellino (10mila). Ottimo risultato anche per la collezione d’arte custodita nel palazzo della Carige (5mila). Tra le new entry, tutto esaurito per l’Abbazia del Boschetto (711), che ha riscosso un grande successo, come pure le ville di Sampierdarena e Cornigliano, che hanno totalizzato circa 5mila presenze.



Visite - Molto gettonate, come è ormai tradizione, le visite accompagnate a cura dei divulgatori scientifici, un gruppo di studenti universitari, giovane e competente personale d’accoglienza. Le visite a cura delle guide turistiche, in italiano, inglese e francese, hanno coinvolto circa 1.176 persone, di cui 60 hanno partecipato alle due visite guidate dedicate agli sponsor. Alle visite guidate gratuite riservate alle persone disabili, hanno partecipato 94 persone.Tutto esaurito per le visite esperienziali a Palazzo Tobia Pallavicino, con tasting guidato di olio, organizzate in collaborazione con Ligucibario e il Consorzio di tutela dell'olio extravergine DOP riviera ligure, nell'ambito di “gustincontro” con Umberto Curti.