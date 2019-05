Rolli Days, le iniziative dei Civ

Genova - In concomitanza con i Rolli Days sono molte le iniziative proposte per il weekend dai CIV cittadini, che l'Assessorato al commercio ringrazia per l'animazione della città. In questo importante weekend Genova offrirà, anche grazie ai commercianti, una ricca accoglienza nelle sue vie e piazze.



Eventi - Nel CIV LOMELLINI, "Vetrine in strada": dalle 9 alle 19 street shopping promozionale dei negozi del Civ. "Macelli di Soziglia in festa", sabato 4 maggio, nel CIV MADDALENA: dalle 20 alle 23, nelle piazze Soziglia e Lavagna, musica live, street food e degustazioni. Il CIV DARSENA propone invece, sabato 4 e domenica 5 maggio, il suo "Mercato sul mare": a Calata Vignoso (adiacenze Museo del Mare), dalle ore 9 alle ore 20, mercatino di merci varie e della creatività. Via San Lorenzo, per iniziativa del CIV SAN LORENZO, ospiterà invece una mostra mercato dei pittori nelle giornate di sabato 4 e domenica 5, dalle 9 alle 18. Anche le delegazioni partecipano a rendere ancora più ricco il weekend dedicato ai palazzi dei Rolli: a Sampierdarena il CIV IL ROLANDONE organizza, per sabato 4 maggio, "Rolandog e mercatino": dalle 9 alle 19.30 via Rolando si veste a festa ospitando mercatino dei creativi, animazione, laboratori per bambini e una sfilata canina. Due, infine, le iniziative a Nervi: in viale delle Palme, sabato 4 maggio dalle 9 alle 19, mercatino dell'antiquariato e modernariato a cura del CIV NERVI 2005, mentre piazza Trabucco, sempre sabato 4 maggio negli stessi orari, ospiterà il "Mercatino dei Creativi".