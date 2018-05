Rolli Days, saranno 34 i palazzi che apriranno le porte al pubblico

Visitabile per la prima volta Palazzo Doria De Ferrari e Palazzo Doria De Fornari (in Piazza De Ferrari).

Genova - Un weekend all’insegna dell’arte sabato 19 e domenica 20 maggio. Per la prima volta la due giorni dei Rolli Days si impreziosisce con la Notte dei Musei: sabato prima giornata per visitare le dimore nobiliari dei Rolli e poi – fino alle 24 – musei della città aperti per la 14ª edizione della Nuit (vedere approfondimenti nel comunicato). Un fil rouge di cultura che riprenderà la domenica con la seconda giornata dei Rolli Days, la “festa” che Genova dedica ai Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2006.



In questa edizione dei Rolli Days sono 34 i palazzi e altri monumentali siti della città ad aprire le porte al pubblico e svelare i loro tesori.



Due itinerari tematici esploreranno la relazione fra Genova e i suoi palazzi, scoprendo fra i molti palazzi anche due novità, aperte per la prima volta con l’accompagnamento dei divulgatori scientifici. Come sempre, saranno disponibili visite guidate tematiche. Un ricco calendario di eventi collaterali completerà l’offerta per un perfetto weekend di arte e cultura a Genova: dall’esposizione straordinaria dell’Ultima Cena di Procaccini all’Annunziata, agli arazzi cinquecenteschi di Palazzo Tursi, alle iniziative dell’Archivio di Stato e dei Musei di Palazzo Reale e Palazzo Spinola.



PERCORSO 1. “Dal mare alle mura”

Il rapporto con il mare è stato fondante per Genova lungo il corso di tutta la sua storia. Una relazione continua e costante, che ha generato per la città ricchezza, prestigio, potere e sviluppo urbano, economico e artistico. Da Palazzo San Giorgio, l’antico “palazzo del mare” voluto da Simon Boccanegra, si attraversa la città risalendola e incontrando i grandi palazzi edificati dall’aristocrazia dominante grazie ai proventi del commercio e degli investimenti finanziari, per giungere – attraverso la piazza intitolata al Duca Raffaele De Ferrari, colui che nel XIX secolo fece costruire il porto così come lo conosciamo oggi – a palazzo Doria Spinola, a ridosso delle mura che chiudevano a nord la città, sino all’espansione urbana dell’Ottocento.



PERCORSO 2. “Una città, tre Strade Nuove”

Per comprendere la storia di Genova è necessario immergersi nella sua cultura e nei molteplici linguaggi adottati dalla sua aristocrazia per mettere in luce il proprio potere e la faticosamente conquistata influenza internazionale. Via Garibaldi, via Balbi e via Cairoli rappresentano per il Cinque, il Sei e il Settecento, l’espressione monumentale delle élite politico-culturali della città. Attraverso i magnifici palazzi, gli importanti cicli di affreschi e le collezioni qui raccolte, ancora oggi le storie degli uomini che resero Genova una Capitale del Mediterraneo riescono a narrarne la grandezza e il prestigio unico al mondo. In via Balbi sarà aperto alle visite anche il suggestivo spazio dell’Orto Botanico dell’Università.



Tra le novità di questa edizione:



- Palazzo San Giorgio (per la prima volta incluso nei percorsi dei Rolli Days - vedere approfondimenti) che verrà raccontato grazie all’accompagnamento dei divulgatori scientifici dell’Università di Genova.



- Palazzo Doria De Fornari (piazza De Ferrari 4) che permette di leggere con grande evidenza la stratificazione della città e dei suoi edifici, modificando la propria struttura architettonica e decorativa in parallelo alle trasformazioni della piazza e dell’area su cui prospetta dal medioevo all’Ottocento (v. approfondimenti).



- Palazzo Doria De Ferrari-Galliera (piazza De Ferrari 3), splendido esempio di ‘rollo’ rinascimentale e barocco con decorazioni a fresco e stucco dal primo Seicento al pieno Settecento, fu residenza nell’Ottocento del menzionato Duca Raffaele De Ferrari (1803-1876) che, donando nel 1875 l'ingentissimo contributo di 20 milioni per l'ampliamento ed il miglioramento del porto di Genova, trasformò il volto e le sorti di una città (v. approfondimenti).



Lungo il percorso, viene confermata l’apertura della splendida Quadreria della Banca Carige: quadri, maioliche, stampe e monete disegnano un percorso entro la storia dell'antica Repubblica di Genova.





ELENCO PALAZZI APERTI



- PALAZZO ANTONIO DORIA POI SPINOLA (Palazzo Della Prefettura)

Largo Lanfranco 1



- PALAZZO GIORGIO SPINOLA

Salita Santa Caterina 4



- PALAZZO FRANCO LERCARI (PARODI)

Via Garibaldi 3

-PALAZZO TOBIA PALLAVICINO

Via Garibaldi 4



- PALAZZO ANGELO GIOVANNI SPINOLA

Via Garibaldi 5



- PALAZZO G. BATTISTA SPINOLA

Via Garibaldi 6



-PALAZZO NICOLOSIO LOMELLINO

Via Garibaldi 7



- PALAZZO NICOLÒ GRIMALDI (Musei Di Strada Nuova- Palazzo Tursi)

Via Garibaldi 9



- PALAZZO RIDOLFO MARIA E GIO. FRANCESCO I BRIGNOLE SALE

(Musei Di Strada Nuova Palazzo Rosso)

Via Garibaldi 18



- PALAZZO LUCA GRIMALDI (Musei Di Strada Nuova Palazzo Bianco)

Via Garibaldi 11



- PALAZZO GEROLAMO GRIMALDI (Palazzo Della Meridiana)

Salita San Francesco 4



- PALAZZO STEFANO LOMELLINI (Palazzo Doria Lamba)

Via Cairoli 18



- PALAZZO GIACOMO LOMELLINI (PATRONE)

Largo Zecca 2



- PALAZZO GIACOMO E PANTALEO BALBI (Università Degli Studi Di Genova)

Via Balbi 4



- PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ (Ex Collegio Dei Gesuiti, Università Degli Studi Di Genova) e ORTO BOTANICO

Via Balbi 5

?



- PALAZZO STEFANO BALBI (Museo Di Palazzo Reale)

Via Balbi 10



- PALAZZO CESARE DURAZZO

Via Del Campo 12



- PALAZZO GIO BATTISTA CENTURIONE (Palazzo Andrea Pitto)

Via Del Campo 1



- PALAZZO CYBO

Via Del Campo 10



- PALAZZO FRANCESCO GRIMALDI (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola)

Piazza Pellicceria 1



- PALAZZO AMBROGIO DI NEGRO

Via San Luca 2



- PALAZZO GIO VINCENZO IMPERIALE

Piazza Campetto 8



- PALAZZO SAN GIORGIO

Via Della Mercanzia 2



- PALAZZO GIO. BATTA LERCARI (SPINOLA)

Via Orefici 7



- PALAZZO GIO. STEFANO DORIA (Ristorante The Cook)

Vico Falamonica 9r



- MAGISTRATO DI MISERICORDIA

Via Dei Giustiniani 25/4



- PALAZZO DORIA DE FERRARI | NOVITÀ

Piazza De Ferrari 3



- PALAZZO DORIA DE FORNARI | NOVITÀ

Piazza De Ferrari 4



- PALAZZO DE FRANCHI

Piazza Posta Vecchia 2



- PALAZZO DE FRANCHI (A COMPAGNA)

Piazza Posta Vecchia 3



- PALAZZO PINELLI

Piazza Pinelli 2



- ALBERGO DEI POVERI

Piazza E. Brignole



- PALAZZETTO CRIMINALE (Archivio di Stato)

Via Tommaso Reggio 14



- VILLA DEL PRINCIPE

Piazza Del Principe 4



Per chi vorrà scegliere di scoprire i palazzi liberamente, come consuetudine, anche questa edizione verranno riproposte le speciali visite agli interni a cura degli studenti e dei ricercatori in Beni Culturali dell'Università degli Studi di Genova che saranno a disposizione del pubblico per illustrare la magnificenza delle antiche dimore e i capolavori dei grandi maestri che le realizzarono e decorarono. Oltre agli studenti di Beni culturali saranno coinvolti anche gli studenti di Lingue e Architettura.



Per chi preferisce un percorso accompagnato da guide turistiche abilitate, saranno disponibili visite guidate tematiche a una selezione dei palazzi, a pagamento, in italiano, inglese, per bambini e famiglie. Le visite si potranno presto acquistare on line su www.visitgenoa.it, o di persona presso gli uffici IAT .Saranno disponibili tre tipologie di visite guidate a cura di Associazione Guide Turistiche e IAT – Informazioni e Accoglienza Turistica



I palazzi visitabili solo con visite guidate sono:

1) Palazzo Gio. Batta Centurione (via del Campo 1)

2) Palazzo Cesare Durazzo (via del Campo 12)

3) Palazzo Invrea (Palazzo del Cardinale Cybo) (Via del Campo 10)

4) Palazzo De Franchi (P.zza Posta Vecchia 2)

5) Palazzo De Franchi (La Compagna – P.zza Posta Vecchia 3)

6) Palazzo Pinelli (piazza Pinelli 2, solo atrio)



Per rendere i Rolli Days accessibili a tutti, torneranno anche in queste edizioni del 2018 le visite guidate dedicate alle persone con disabilità. Nel depliant della manifestazione sono indicate con logo internazionale le sedi accessibili ai disabili motori o visitatori che necessitino dell’uso di ascensori.



I Rolli Days rappresentano anche un’occasione di sensibilizzazione e formazione dei giovani alla condivisione del patrimonio artistico e culturale della città. Un’importante opportunità per gli studenti di mettere in gioco le proprie competenze relazionali, linguistiche e comunicative oltre che un motivo per sperimentare azioni di cittadinanza attiva. Gli studenti con il loro entusiasmo, saranno un giovanissimo “personale d’accoglienza” per tutti i cittadini e i turisti che visiteranno Palazzi e Ville in questi giorni.