Rush finale per Natalidea

Per i più piccini laboratori creativi, spettacoli di magia e le mascotte Disney A tutta danza tra ritmi orientali e caraibici

Genova - Ultimo weekend per Natalidea-edizione speciale 2018 dedicata ai commercianti e agli artigiani delle zone danneggiate dal crollo di Ponte Morandi. 90 espositori e 31 "ospiti d'onore" per scegliere i regali di Natale anche con il cuore e sostenere le aziende che si trovano a fronteggiare le difficoltà a testa alta, accettando la sfida di essere in Fiera e, contemporaneamente, mantenere aperto il punto vendita consueto.



L'offerta a Natalidea va dalle prelibatezze per la tavola delle feste all'abbigliamento, dai gioielli e bijoux, ai prodotti per il corpo, alle idee regalo per trattamenti estetici e termali. E poi ancora decorazioni natalizie per i ritardatari, oggettistica da regalo e articoli per la casa.



Sabato 22 dicembre, sul palco di Family Fun, al centro del padiglione Jean Nouvel, il Natale si accende alle 11 con Star Voice, alle 12.15 arriva "Christmas Time" con gli allievi della maestra Palma. SestriDanza alle 14.30 propone Pole dance, Zumba e Caraibico; alle 15, con replica alla 17.30, Inicia la fiesta anima il pomeriggio con "La Banda di Topolino". Nel mezzo le "Soap emotions" by Magic Steve della Luna Crescente, la "Passione ritmica" del Gruppo Sportivo Regina Margherita e "Be part of it" con Dance Mission Genova. Alle 18 è la volta di Lisstage con "Spettacolando", alle 19 danza del ventre, Afro e tribal fusion a cura di Isis Groove e Bellyrock di Gabriella Furno. La chiusura alle 20.30 è affidata alla Società Rubattino con lo spettacolo "In volo senz'ali". A stimolare la creatività dei bambini due laboratori, alle 15 "Fiabe e racconti di Natale" con Il cielo di carta - Formazione e Teatro, alle 17 "Scuola di magia" con il Circolo Lanterna Magica.



Il programma di domenica vede in avvio, alle 11, "Fitness per tutti" con Acquacenter I Delfini di Genova Prà, alle 12.15 "Oriental rythm, viaggio danzato nella via della seta" a cura di Motus Asd di Anahita Tcheraghali. Si cambia passo alle 15 con "Country Music and Dance" dei Wild Angels Zena e alle 16 con il "Kangoo Power" dei Kangoo Jump. Alle 16.15 "Il magico mondo di Mr. Bright", alle 17 "Quinceanera", sfilata di moda organizzata da Miss 15 & Wedding Dreams. Alle 18 "Todo Tango" con Francesco Pedone e Delia Bellotti. Nell'area laboratori il primo appuntamento è alle 11 con "Coloriamo il Natale" insieme a Splash & Movie Animazione, alle 15 si prosegue con "Labo Art" a cura de Il Piccolo Lord, alle 17 "A scuola di magia" a cura di Senza Pensieri Eventi,