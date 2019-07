Sabato 13 luglio la Busalla Gospel Night

Genova - Sabato 13 luglio, alle ore 21 in piazza Ferralasco, torna la Busalla Gospel Night, il concerto gospel reduce dal tutto esaurito dello scorso anno. Un risultato ottenuto anche grazie al talento e al carisma del Coro Alfa Omega, protagonista anche di questa terza edizione, con nuovi brani tratti dal repertorio gospel internazionale contemporaneo.



«Abbiamo iniziato un po' per gioco, cercavamo un evento che potesse portare qualcosa di nuovo alla Valle – raccontano i responsabili di Missione Busalla, organizzatori della Busalla Gospel Night – Quella del 2017 è stata l'edizione "zero" che ha gettato le basi per arrivare, l'anno scorso, alla forma definitiva del concerto: la festa del Vangelo. Non ci saremmo mai aspettati una partecipazione così ampia anche da parte delle regioni vicine».



Tra le novità di questa edizione, la presenza di un'interprete Lis (Lingua italiana dei segni) che tradurrà tutto il concerto per i non udenti rendendo, di fatto, la serata fruibile a tutti. Ad arricchire l'evento, gli stand di Missione Busalla che esporranno materiale informativo gratuito, libri e gadget di vario genere ispirati al Gospel, e lo street food a cura della Pro Loco di Busalla.



«Il Gospel è più di semplice musica, è espressione di un cambiamento, di una festa che è avvenuta nel cuore. Il Gospel è un messaggio che stravolge le vite, risolve i problemi e dà una seconda possibilità: per questo abbiamo pensato alla Busalla Gospel Night, una festa che inizia in piazza e finisce nel cuore delle persone, coinvolgendole in ogni ambito della loro personalità», aggiungono i responsabili di Missione Busalla, spiegando le motivazioni che hanno portato alla nascita dell'evento.



La serata, però, non sarà soltanto all'insegna della musica: sul palco si alterneranno, infatti, interventi di approfondimento sul Gospel e non mancherà un momento di raccoglimento in ricordo delle vittime del ponte Morandi.



Il concerto rientra nelle celebrazioni del 10° anniversario di Missione Busalla, che hanno già visto numerosi eventi nella cittadina e che si concluderanno il 6 febbraio 2020.