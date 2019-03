Sabato 30 marzo Geronimo Stilton incontra i giovani lettori al Galata

Genova - In occasione dell'uscita di Missione Pirati (in libreria dal 26 marzo 2019), Geronimo Stilton invita i ragazzi al Galata Museo del Mare di Genova per rivivere insieme il suo ultimo Viaggio nel Tempo!



Sabato 30 marzo alle ore 15 presso l'Auditorium del museo, Geronimo Stiton incontrerà "in pelliccia e baffi" i suoi giovani amici e li trasporterà nella sua ultima avventura, con uno spettacolo... stratopico! L'evento è a utenza libera e si terminerà con un firma copie.







I visitatori che lo desiderano potranno proseguire la visita al Museo o al percorso guidato recentemente inaugurato, acquistando il biglietto d'ingresso al costo di 13 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni.