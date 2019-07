Sabato 6 e Domenica 7 Luglio a Genova Torneo Nazionale di Bridge

Genova - Anche quest’anno Genova ospiterà un Torneo Nazionale di Bridge presso il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone, nella meravigliosa cornice del Porto Antico.



Il Memorial Ruggero Piazza, Torneo Nazionale a Coppie organizzato dal Circolo Bocciofila Lido di Albaro, giunge quest’anno alla sua sesta edizione; e, grande novità, viene affiancato dal Primo Torneo nazionale a squadre “Città di Genova”. Centinaia di giocatori provenienti da tutta Italia arriveranno a Genova nel weekend del 6 e 7 luglio per partecipare all’evento che sta ormai consolidando un rango prestigioso fra i molti tornei nazionali che si disputano in Italia annualmente.



Pierangela Delonghi, presidente del Comitato Regionale Bridge della Liguria, dichiara: “E’ importante che le due manifestazioni nazionali che si svolgono nella nostra regione (l’altra è il torneo di Chiavari) crescano e catturino nuovi consensi che potremo sfruttare in termini di diffusione di un gioco così importante per lo sviluppo delle facoltà logiche in ogni età”



Il torneo a coppie, che si disputerà sabato 6 luglio con inizio alle ore 14 è intitolato alla figura di Ruggero Piazza, presidente e leader carismatico del club per decenni, poi presidente ligure FIGB, scomparso prematuramente nel 2013.



Il torneo a squadre è invece il nuovo nato e tutti i giocatori genovesi si augurano che cresca bello e vigoroso, considerando che da oltre trent’anni non si disputava un torneo nazionale a squadre a Genova, e questo era un peccato considerando che molti dei migliori giocatori di bridge italiani sono e sono stati genovesi. E’ genovese ad esempio Andrea Buratti, il vincitore dell’edizione dell’anno scorso in coppia con Monica Aghemo; Buratti fu unanimemente riconosciuto come il miglior giocatore ai campionati mondiali seniores di due anni fa a Lione, nei quali l’Italia conquistò la medaglia di argento.