Sabato a Busalla la festa nel rione Cazén

Genova - Sabato 25 agosto la Pro Loco di Busalla presenta “Cazén in Festa”, serata all'insegna della buona tavola e della musica, che punta anche a raccogliere fondi a sostegno dell'ospedale pediatrico Gaslini, nell’antico rione di Casarile (o Cazén, appunto, per dirla alla genovese), sottostante piazza Ferralasco. L’iniziativa, inizialmente prevista per il 16 agosto, era stata rimandata a causa del drammatico crollo di Ponte Morandi, che aveva colpito da vicino la stessa comunità busallese.



Confermato il programma originario: si inizia alle 17,30 con una degustazione di verdure ripiene, degno antipasto della grigliata che verrà accesa a partire dalle 19,30, accompagnata da ottimo vino e, a partire dalle 21, dal concerto dei GAU. La festa in Cazén è realizzata grazie al sostegno degli operatori commerciali di Busalla.



Il Gruppo Folk GAU è nato nel 1985 sotto la guida di Piero Baghino, appassionato cultore e ricercatore delle tradizioni liguri. La formazione è composta prevalentemente da interpreti femminili, una voce maschile, una chitarra e una fisarmonica. Da anni conduce un'appassionata ricerca nel vasto patrimonio popolare ligure per proporre al pubblico tutto ciò che del canto tradizionale si era perduto o dimenticato. L'impegno si riflette anche nella scelta dei costumi, che richiamano quelli degli antichi mestieri femminili liguri dal tardo '600.



Il repertorio, oltre al panorama musicale in dialetto genovese, annovera anche i successi di Fabrizio De Andrè e alcuni brani in prosa dialettale d'autore, tra cui quelli di Giuseppe Marzari. Il gruppo ha all'attivo quattro produzioni discografiche: “Gianchetti in vespa” (2001), “O tempo de demoe” (2003), “E semmo chì” (2008), “Perle antighe” (2011)