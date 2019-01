Sabato alla Sala Mercato `Piccolo Clown`

Genova - Dopo la pausa per le Feste di inizio anno, ritornano gli appuntamenti per bambini all’interno della rassegna Sabato a teatro. Il 19 gennaio alle ore 16 alla Sala Mercato (Piazza Modena 3 Genova) va in scena Piccolo Clown, acclamato dalla critica come uno dei migliori spettacoli di teatro ragazzi del 2018. Presentato nei più importanti festival di settore, Piccolo Clown, prodotto dalla Compagnia dei somari con ariaTeatro e Teatro delle Garberie, vede in scena l’attore Klaus Saccardo insieme al figlio di sette anni Nicolò Saccardo, che ha rivelato un sorprendente talento. Lo spettacolo racconta una storia di amicizia tra un adulto e un bambino che si adottano a vicenda, e per farlo utilizza un linguaggio fatto di gesti, teatro fisico, giochi circensi.



Un clown bambino cade (o salta) da un treno in corsa e si ritrova da solo in una sperduta campagna. Si rifugia a casa di un contadino, burbero e solitario, che all’inizio non ne vorrebbe proprio sapere di prendersi cura di lui e anzi, in una serie di buffe gag, cerca in tutti i modi di non farlo entrare in casa. Ma il piccolo clown si rivelerà più furbo e determinato dell’uomo, sino a quando quest’ultimo si accorgerà che la sua vita è diventata molto più felice grazie al bambino. Senza ricorrere mai a dialoghi verbali (lo spettacolo è senza parole se si eccettua la voce fuori campo di Soledad Rivas) Piccolo Clown ci trasporta in un mondo di emozioni e tenerezza, indagando sulla relazione padre / figlio, adulto / bambino in modo del tutto inedito.