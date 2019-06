Sabato e domenica prossimi a Busalla la tradizionale `Festa delle Rose`

Genova - Torna, sabato 8 e domenica 9 giugno, la "Festa delle Rose" a Busalla. Un evento ormai consolidato, giunto alla sua 17ª edizione e che, accanto alla mostra-mercato dislocata lungo le vie del centro, si arricchisce di numerose iniziative collaterali, già a partire dalle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 giugno, andando a toccare anche Villa Borzino – dove sono previste una serie di visite guidate al parco e al palazzo, oltre a concerti, mostre fotografiche e, domenica pomeriggio, il battesimo della sella per i più piccoli - e il Santuario della Bastia, che venerdì sarà meta di una suggestiva escursione notturna a lume di candela. Inoltre, a fare da anteprima alla festa, giovedì 6 giugno alle ore 21 alla Biblioteca Berhta Von Suttner, una serata omaggio a Ennio Morricone curata da Giorgio Mentasti.



Gli stand della Festa vera e propria, invece, apriranno dalla mattinata di sabato: il cuore della manifestazione sarà come sempre in piazza Macciò, con una ricca esposizione di rose della Valle Scrivia e di prodotti da esse derivate, oltre a una più ampia selezione di eccellenze gastronomiche del territorio. Un altro mercatino di prodotti alimentari è invece previsto in pi azza Ferralasco, dove si potrà assaggiare anche il Ristorosa, un menu naturalmente ispirato alla rosa della Vallescrivia. Tra i Giardinetti di Largo Italia, via San Giorgio e piazza Genova, invece, troveranno spazio l'artigianato, i creativi, l'hobbistica e i giochi per bambini. La centrale via Vittorio Veneto, infine, ospiterà florovivaisti e prodotti per il giardinaggio. Stesso programma domenica, al quale si aggiungerà la tradizionale Fiera di Sant'Antonio sul lungoargine Scrivia.



Inoltre, da venerdì a domenica, l'Antica Trattoria Semino di Busalla e la Trattoria Al Vecchio Scalo di Isola del Cantone proporranno degustazioni e menu interamente ispirati alle rose di Valle Scrivia.