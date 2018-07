Sabato `Emozioni tra Musica ed Arte a Palazzo Bianco`

Genova - Una selezione di 23 straordinari capolavori esposti a Palazzo Bianco saranno ispiratori di una visita non tradizionale, dove l'uso sapiente della parola e del canto mira a far emergere quei sentimenti ed emozioni che la visione delle opere d'arte è in grado di suscitare. L'appuntamento è sabato alle ore 16.30, con partenza dalla biglietteria- bookshop di Strada Nuova.



L'approfondimento, a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova, si pregia della presenza del soprano Anna Santina Giunta, che proporrà intermezzi musicali e cantati tipici della tecnica del “recitar-cantando”.



Una proposta per cittadini e turisti per un diverso accesso alla conoscenza dei tesori della città, valorizzando la storia di Genova ed il valore degli artisti che hanno soggiornato in essa. Il percorso, volto alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico della collezione di Palazzo Bianco, trarrà spunto da alcune opere di grandi artisti quali Canova, Caravaggio, Rubens, Piola, Strozzi, Van Dick.