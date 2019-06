Sabato il concerto delle `Mandolin Sisters` al Porto Antico

Genova - Sonorità tradizionali e armonie ipnotiche, in un’isola di incontri tra culture provenienti da ogni angolo del mondo. Sabato 22 giugno (ore 22) in piazza delle Feste al Porto Antico Electropark incontra il Suq Festival con il concerto delle Mandolin Sisters, due sorelle indiane che declinano i tratti classici della musica carnatica con l’avanguardia di quella elettronica.



Le Mandolin Sisters si presentano al Porto Antico con un concerto unico nel suo genere, con la musica esotica dei mandolini a unirsi a quella elettronica. «È una proposta nuova per Electropark – spiega Alessandro Mazzone, direttore di Electropark – che riflette perfettamente il nostro incontro col Suq Festival: le sonorità etniche e popolari della musica carnatica si sposano con il sound di campionamenti dal vivo, in un’esibizione suggestiva e ipnotica. Il Suq è un teatro del dialogo, e far rete con altre realtà cittadine è un modo per creare un’offerta culturale più solida e al passo con i tempi». Al via alle 22, l’esibizione delle Mandolin Sisters va in scena durante la ventunesima edizione del Suq Festival. «Crediamo molto nella collaborazione con un festival come Electropark – aggiunge Carla Peirolero, direttrice artistica del Suq Festival – che sta crescendo e che si sta posizionando tra le esperienze innovative della nostra regione. È inoltre capace di attrarre un pubblico giovane e multiculturale come il nostro».