Sabato visite gratuite al complesso monumentale di San Bartolomeo della Certosa

Genova - Il 23 febbraio l'Associazione Guide Turistiche della Liguria Sezione di Genova, con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, offre a cittadini e turisti visite guidate gratuite al complesso monumentale di San Bartolomeo della Certosa, nel quartiere che più ha sofferto per il crollo del Ponte Morandi.



La Giornata Internazionale della Guida Turistica (istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guides Association e promossa in Italia dalla ANGT, si celebra ogni anno il 21 febbraio e nel weekend successivo. L'appuntamento a Genova sarà davanti alla Chiesa di San Bartolomeo, Via S. Bartolomeo della Certosa 15, per partenze scaglionate ogni 30 minuti circa dalle ore 14.30 alle 16.30. Dalle 14.15 alle 16.30 una guida di AGTL attenderà all'uscita Metro BRIN per indicare la strada a chi non fosse pratico del quartiere.



Insieme si partirà poi per un itinerario alla scoperta dell'inaspettato complesso monumentale, fondato alla fine del Duecento, con la chiesa, che conserva opere cinque-seicentesche e preziose tombe della nobile Famiglia Di Negro; la cosiddetta Chiesa delle Donne, con opere preziose e resti degli affreschi quattrocenteschi e il monumentale chiostro, il più vasto della nostra Regione, con una decorazione a risseu straordinaria! Si terminerà nel mezzo del

quartiere, pronti a un percorso individuale a Certosa, magari fino al bel Castello Foltzer, ora sede della Biblioteca Cervetto.



La visita guidata sarà l'occasione per "riportare al centro" il quartiere e le sue attività commerciali e per offrire un contributo libero a favore dell'acquisto di testi per la Biblioteca Cervetto. Da molti anni, infatti, le guide della Liguria hanno deciso di unire alle visite guidate gratuite raccolte fondi per piccoli progetti legati al territorio.