Salone, 29mila le presenze. in due giorni superata quota 50mila

Genova - Ammontano complessivamente a 29.000 le presenze registrate oggi al Salone Orientamenti. Si conferma il trend in crescita rispetto all'anno scorso: si sfiora il 30% in più di presenze. Sul totale dei partecipanti di oggi 8.000 sono i ragazzi appartenenti alle scuole elementari e medie, 15.000 gli studenti delle scuole superiori, 4.000 i docenti, formatori e educatori e 2000 i giovani in cerca di lavoro. In soli due giorni si è superato il tetto delle 50.000 presenze.



I ragazzi si sono suddivisi tra stand, incontri, testimonial. Tutto esaurito alla biblioteca De Amicis questa mattina per la lezione del regista-attore Gabriele Lavia e al pomeriggio per l'incontro con il capitano coraggioso" Neil Palomba, amministratore delegato di Costa Crociere.



Stimolante in mattinata la "lezione" di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria: dal dialogo con Regione, con gli studenti e dalla necessità di trovare giovani con formazione tecnica da occupare è arrivata la proposta del presidente di lanciare proprio qui in Liguria, capofila a livello nazionale, il progetto "Adotta un istituto tecnico".



«Si tratta di un'importante risposta concreta che nasce qui a Orientamenti – spiega l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - Lo porteremo avanti insieme a Confindustria Genova e Liguria, in un dialogo costante, come pratica virtuosa per colmare il gap tra le esigenze della manifattura e delle aziende italiane e le scelte formative dei ragazzi. Anche questo è un modo per far passare il concetto che non esistono scuole di serie a e di serie e che la formazione tecnica può essere un'importanze chance».