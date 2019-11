Salone Orientamenti, chiusura con la Notte dei Talenti

Genova - Il Salone Orientamenti prosegue regolarmente con la chiusura dedicata alla Notte dei Talenti (ore 20 in Sala Maestrale) dove sarà anche premiato Diego Costi, giovane inventore del gelato per persone affette dal morbo di crohn, presentato in anteprima al Salone nell’area dei Worldskills. Alla luce dell’allerta arancione diramata a partire dalle ore 18 di oggi, le attività degli studenti coinvolti in PCTO, percorsi per le competenze trasversali sull’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) si chiuderanno alle ore 17 in osservanza delle normative vigenti.