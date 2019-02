Satura festeggia i 25 anni di promozione culturale

Genova - 5026 è il numero di quanti fra Soci, Collaboratori, Artisti, Fotografi, Musicisti, Letterati, Filosofi, donne e uomini della cultura e dello spettacolo hanno aderito e partecipato attivamente alla crescita di SATURA che sabato 2 marzo 2019 , nella splendida cornice di Palazzo Stella festeggia il suo venticinquesimo anniversario.



Per l'occasione, Palazzo Stella ospiterà nel corso di tutta la giornata una serie di eventi per ricordare, rileggere e testimoniare il percorso fatto, ma anche, e soprattutto, per tracciare un nuovo cammino di sviluppo che ci proietti nel futuro. Sarà possibile prendere parte a una visita guidata del Palazzo Stella con una voce recitante che ne racconterà la storia ed il recupero architettonico. Alle ore 17:00 sarà inaugurata l'importante mostra "IERI, OGGI, DOMANI" un percorso inedito tra opere scelte di oltre 130 artisti, tra cui importanti nomi dell'arte ligure e nazionale, invitati a partecipare all'avvenimento. Un ricco programma, quindi, con presentazioni, testimonianze ed ancora teatro, letteratura, musica e tanta allegria.



Nata nel 1994 dall'idea di Mario Napoli e un gruppo di intellettuali, amici ed artisti, di creare un polo di promozione e diffusione delle arti nel cuore del centro storico genovese, oggi può dirsi una vera istituzione culturale in Liguria con ramificazioni e contatti su tutto il territorio nazionale. Ha saputo, infatti, distinguersi come centro di produzione culturale impegnato nella ricerca artistica in senso ampio: ha presentato 780 mostre d'arte visiva (pittura, fotografia, scultura, installazioni, design, video), 416 presentazioni di libri, 115 concerti musicali, 102 conferenze e 83 spettacoli teatrali, registrando 550.000 visitatori.