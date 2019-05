Scuola Contubernio, presentazione del Centro Estivo

Genova - L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” organizza, il Centro Estivo rivolto a tutti i bambini genovesi fra i 2 (asilo nido e sezione primavera) e i 14 anni.



Il Centro Estivo viene svolto negli spazi esterni, nel campo sportivo e nei giardini alberati della Scuola e sarà aperto da Mercoledì 12 Giugno sino a Mercoledì 31 Luglio compreso e riprenderà da Lunedì 19 Agosto sino all’inizio della Scuola (ultimo giorno di Centro Estivo: venerdì 13 settembre), con orario 7.15/17.30;



La quota è giornaliera e comprende anche il pasto completo e varia dai 14 € (tutto compreso) per i piccoli del nido/primavera/materna ai 16 € per i bambini delle elementari e medie (sempre tutto compreso); la quota viene versata a fine mese, in base ai giorni di effettiva presenza dei bambini. Info al n. 010/503306. Nel corso dell’incontro verranno poi presentate alle Famiglie le nuove proposte dell’estate “Summer Robotica” (due settimane di gioco e divertimento dedicate alla robotica) e “Summer Camp”, la proposta di un camp inglese.



Saranno poi presentate le attività sportive Taekwondo, Ginnastica Ritmica, Mini Volley, Mini Basket, Hip-Hop, Danza Propedeutica; Calcio e Pallamano; saranno presenti anche le Maestre della Scuola (sia delle Sezioni Nido/Primavera che delle Scuole Materna ed Elementare), che rappresentano la “colonna portante” dell’Istituto e sono sinonimo di tranquillità per grandi e piccini e con loro i bambini delle Elementari faranno anche i “compiti delle vacanze”! La piscina per i più piccoli, la piscina di Via G.B. D’Albertis per i più grandi (con Istruttore qualificato sempre presente), i trampolini e i tappeti elastici per bambini in massima sicurezza, i laboratori di magia (a cura del Club Lanterna Magica), il corso di scacchi, la “Gara delle Torte” (dolci e salate!), due grandi feste serali nel campo della scuola e la 7° Edizione della Festa dello Sport nella prima settimana di luglio completano un’offerta estiva veramente per tutte le fasce di età e per tutti i gusti.