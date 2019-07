Sichuan Philarmonic Orchestra arriva in tour a Genova

Genova - Si svolgerà tra il 25 e il 29 luglio il tour internazionale di Sichuan Philarmonic Orchestra, che si inserisce nel Genoa International Music Youth Festival (GIMYF), una rassegna internazionale nata da un’idea dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) e realizzato in coorganizzazione con il Comune di Genova, con l’obiettivo di diffondere la musica nel mondo, attraverso scambi e ponti culturali con diverse nazioni.



Si inizia quindi giovedì 25 luglio in Georgia, e precisamente nel teatro drammatico di Batumi. Protagonista la Sichuan Philharmonic Orchestra con Naoya Nishumura (violino solista), Otar Nakashidze (baritono), Inga Jakhutashvili (mezzo soprano), Nona Korifadze (soprano), Irma Jgenti (soprano) e Irakli Korifadze (tenore).



La seconda tappa è prevista per domenica 28 luglio alle 11 a Bardonecchia, nel suggestivo teatro naturale di Pian del Sole a quota 1.500 metri. I principali ruoli del tradizionale Concerto in altura saranno affidati a Naoya Nishumura (violino solista), a Marta Mari (soprano), ad Alessandro Goldoni (tenore) e a Youngjun Park (baritono). Li accompagnerà la Sichuan Philharmonic Orchestra.



Il tour si concluderà lunedì 29 luglio alle 21 al Porto Antico di Genova (in occasione della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo) con il Gran Galà Lirico, che concluderà il Gimyf.



Anche in questo caso si esibiranno Naoya Nishumura (violino solista), Marta Mari (soprano), Alessandro Goldoni (tenore) e Youngjun Park (baritono), accompagnati da Sichuan Philharmonic Orchestra.