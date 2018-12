Successo di pubblico per la mostra `Esperienze di generazione urbana`

Genova - Successo di pubblico per i primi due mesi della mostra Nub: New Urban Body. Esperienze di generazione urbana inaugurata lo scorso 23 ottobre all'interno della Chiesa di sant'Agostino. La mostra, a ingresso gratuito e aperta fino al 20 gennaio, è un progetto di Fondazione Housing Sociale, co-prodotto da Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, grazie alla collaborazione di CDP Investimenti SGR (Gruppo Cassa depositi e prestiti).



Nub a Genova è realizzata con il sostegno del Fondo Housing Sociale Liguria (FHSL) - il Fondo immobiliare etico dedicato allo sviluppo di iniziative di Housing Sociale nella Regione Liguria – gestito da DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. ed il cui principale investitore è CDP - ed è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, CDP Investimenti SGR, Fondazione Carispezia, Compagnia di San Paolo e Fondazione De Mari. La mostra è altresì sostenuta dal finanziamento di numerosi partner e il progetto di allestimento, anche nello sviluppo degli apparati multimediali e degli applicativi digitali, è stato realizzato da ETT S.p.A.



La mostra propone una selezione d'interventi realizzati in tutto il mondo che raccontano l'attuale evoluzione dei modi di abitare, lavorare, incontrarsi e le conseguenze positive in termini di trasformazione delle città. Suddivisa in cinque sezioni - abitare, lavorare, fare e partecipare, appartenere – è concepita come un'esperienza ludica e prevede un percorso interattivo guidato, che consente al visitatore da un lato di comprendere in modo diretto e divertente i temi affrontati e dall'altro di confrontarsi con l'ideazione di un proprio personale progetto ibrido complesso, sia applicando e facendosi ispirare dai contenuti presentati nelle diverse sezioni, sia seguendo le proprie sensibilità e conoscenze.



Sempre più spesso ci troviamo di fronte a luoghi urbani multifunzionali in grado di rispondere in modo flessibile e adattivo alla necessità di costruire il proprio palinsesto quotidiano. La trasformazione degli stili di vita corrisponde a un diverso modo di utilizzare gli spazi: sono cambiati i posti dove le persone lavorano (in ufficio, a casa, in un caffè; ospiti nell'ufficio di altri tra una riunione e l'altra, nei co-working) e i modi in cui le famiglie si organizzano all'interno di un'articolata trama che coinvolge reti di quartiere e parentali, luoghi pubblici e privati.



Gli organismi urbani multifunzionali, ovvero i New Urban Body, che rispondono a queste nuove esigenze e che si stanno naturalmente diffondendo nelle nostre città rappresentano una grande occasione per lo sviluppo urbano: sono abitati da persone molto diverse tra loro, utilizzati quasi in tutte le ore e animati da un'ampia gamma di attività che vanno dal lavorare all'abitare, all'incontrarsi e al divertirsi.



Sul sito www.newurbanbody.it è consultabile il catalogo completo dei progetti selezionati, con le case history e le "Pillole", ovvero gli elementi base che, insieme all'applicazione Newurbanbody scaricabile dai principali store, permettono a ciascuno di provare a progettare il proprio Nub.



Nub è concepita come una mostra itinerante, prima di raggiungere Genova è stata inaugurata il 24 novembre 2017 presso la Triennale di Milano poi a Roma presso il Palazzo degli Esami il 14 Maggio e quindi a Palermo, ospite della Facoltà di Architettura, dal 15 Giugno al 14 Settembre 2018.



La mostra Nub, selezionata dall'Osservatorio permanente del Design ADI, figura nell'ADI Design Index 2017, la pubblicazione annuale che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione.