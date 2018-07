Summer School `Orientati a Economia`, conclusa la 2° edizione

Genova - Il 29 giugno scorso si è svolta e conclusa la II edizione della Summer School "Orientati a Economia" organizzata dal Dipartimento di Economia DIEC dell’Università di Genova.



L'iniziativa ha coinvolto 63 studenti del IV anno provenienti da 15 Scuole Superiori della Liguria e del Basso Piemonte. 80 ore di attività erogate per un totale di oltre 2.500 ore di formazione fra il 25 e il 29 giugno. La Summer School ha alternato attività seminariali, anche in lingua inglese e tedesca, e laboratori interattivi con l’obiettivo di proporre e far conoscere i principi del ragionamento economico e manageriale. Il programma combina lo sviluppo di competenze trasversali, dall’uso delle fonti informative, alla capacità di autopromuoversi in ambito lavorativo, alla gestione del tempo e agli aspetti motivazionali, con l’approfondimento di temi economici di particolare rilievo sui principali mezzi d’informazione e nell’agenda politica quali l’alfabetizzazione finanziaria, il benessere equo e sostenibile, l’innovazione d’impresa, l’ottimizzazione economica e si propone come un’esperienza originale nell’ambito della formazione dell’alternanza Scuola/Lavoro.



I partecipanti, organizzati in gruppi, hanno sviluppato un progetto di ricerca su argomenti scelti nell’ambito del programma proposto e hanno realizzato una presentazione che è stata proposta agli altri studenti nella giornata finale della Summer School. Una Commissione di docenti del Dipartimento ha valutato il loro lavoro sulla base delle presentazioni e ha selezionato i tre progetti migliori che saranno premiati il prossimo 17 settembre con una cerimonia che avrà luogo presso il Dipartimento di Economia, in occasione della giornata di accoglienza delle matricole.