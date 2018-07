SUQ Mondopentola, lo spettacolo itinerante a Palazzo Reale

Genova - Va in scena venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio a Palazzo Reale di Genova lo spettacolo itinerante Mondopentola. Ricette per convivere ultima produzione della Compagnia del SUQ, inserito nel Cartellone nazionale MigrArti 2018 del MiBACT. Venerdì e sabato si terrà alle ore 19, domenica alle ore 17.



Ispirato all'omonimo libro a cura di Laila Wadia, con l'adattamento drammaturgico di Emilia Marasco e Carla Peirolero , che ne è anche regista, Mondopentola prevede alcune tappe sceniche tra narrazione, musica e danza, nelle sale, nelle terrazze e nel cortile d'onore di Palazzo Reale, che ne è anche partner insieme a Mabota A.S.A. Associazione Speranza per l'Africa, Comitato Casa del Migrante Ecuadoriano e Associazione SemiForesti

In scena 20 interpreti: professionisti come Bianca Podestà, le musiciste ucraine Elena Nadyak e Oksana Nadyak, Olmo Manzano Anorve, i rapper Preci P e Leli K-lidas; giovani artisti cresciuti in questi anni ai laboratori teatrali del Suq e di MigrArti come Alberto Lasso - anche assistente alla regia-, Enmanuel De La Cruz, Pancracio Bungo Lubendo, Eriomina Shahaj, Melissa Zhingre, Sebastián Zhingre; o ancora nuove leve che hanno partecipato quest'anno ai laboratori di recitazione di Mondopentola: Mohammed Barry, Tourad Yemhlou Mouhamed Essid, Roberta Desderi, Ana Paula González Torres, Igho Olize, Bemba Sidibe.



La consulenza musicale è di Laura Parodi, mentre elementi scenici e di costume sono di Danièle Sulewic, che ha potuto contare sulla collaborazione di Alhassane Diallo, Foday Fatty, Suleyman Kassama, Cherif Watar. Nel percorso di avvicinamento allo spettacolo molto importanti i laboratori di scrittura a cura di Emilia Marasco, quelli teatrali di Raffaele Casagrande, e la collaborazione per le musiche di Olmo Manzano Anorve



Significativa la presenza di interpreti di 15 origini diverse: Cuba, Messico Panama, Perù, Nigeria, Liberia, Repubblica Dominicana, Mauritania, Ecuador, Angola, Albania, Mali, Gambia, Ucraina e Italia. Considerando tutti i partecipanti ai laboratori si arriva a 21 paesi. Un patrimonio espressivo e di scambio culturale di cui il Suq è promotore dalle sue origini. Tanto più importante in questo momento, dove l'integrazione è tema nevralgico, che richiede investimento e mobilitazione da parte del mondo della cultura e dell'arte.



«Il Museo è da sempre luogo di conoscenza, di cittadinanza, di appartenenza, vocazione che nel tempo è andata ad affievolirsi ma che oggi, grazie alla particolare attenzione alla valorizzazione, ritorna a riaffermarsi – è il pensiero di Serena Bertolucci, direttrice di Museo Palazzo Reale. Sono felice che Palazzo Reale grazie alla collaborazione con il Suq, vincitore del Bando Migrarti, possa in questo modo continuare ad adempiere l'importante ruolo di essere la casa di tutti, così come la cultura in senso più ampio dovrebbe essere».



«Per il secondo anno abbiamo vinto il Bando MigrArti - Spettacolo, unici in Liguria, che si conferma un'occasione privilegiata per un lavoro che ha risvolti umani, sociali, oltre che teatrali - afferma Carla Peirolero, direttrice della Compagnia del Suq; speriamo davvero che MigrArti possa essere confermato dal Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, visto i risultati che ha ottenuto in questi 3 anni di attuazione, nel segno dell'innovazione e dell'apertura a nuovi protagonisti e a nuovo pubblico».