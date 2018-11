Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti da venerdì a domenica

Genova - Una nuova settimana densa di appuntamenti per il Teatro dell'Ortica e le sue produzioni. Sono tre gli appuntamenti per l'auditorium di via Allende: venerdì 16, dalle 18, Bruno Morchio presenta l'ultimo libro dedicato alle avventure di Bacci Pagano "Uno sporco lavoro", mentre sabato 17, alle 20,30, tutti a tavola con "A cena col delitto – il bacio della morte", cioè il nono episodio di una serie di spettacoli interattivi che coinvolgeranno il pubblico "seduto a tavola" per risolvere il caso di questa misteriosa avventura noir che ancora una volta vede l'ispettore Sapri chiamato ad indagare e scoprire le verità. Per questo spettacolo è necessario prenotarsi entro giovedì.



Domenica torna il "classico" appuntamento con il teatro dedicato più piccoli, grazie allo spettacolo "Sognando di sognare", una produzione Teatro dell'Ortica di Carlotta Curato, Martina Fochesato e Irene Gulli, per la regia di Elisabetta Rossi: la storia di Bianca, una piccola bimba che ha paura del buio e delle ombre notturne. Una notte Bianca incontra Ombrina che la accompagna in un viaggio fantastico dove incontra tanti simpatici personaggi che le fanno cambiare idea, trasformando la notte in un magico mondo pieno di avventure. Appuntamento alle 16, dopo lo spettacolo la merenda "tutti insieme" e il laboratorio dedicato.



Doppio appuntamento, invece, per lo spettacolo "Spoon River Chiossone" nato in collaborazione con l'Istituto Chiossone, in occasione dei 150 dalla sua fondazione: un reading condotto da Mauro Pirovano, accompagnato il violino dal maestro Oleksandr Pushkarenko, sulla figura poliedrica dello straordinario intellettuale risorgimentale genovese David Chiossone. Il reading non ha l'ambizione di raccontare la sua vita ma di mettere in luce, oltre i suoi ideali di patria, scienza ,solidarietà e di amministratore integerrimo, la sua passione per il teatro. "Spoon River Chiossone" andrà in scena giovedì 15 novembre alle 18,30 presso Villa Chiossone, e in replica al Tempio Laico del Cimitero di Staglieno domenica 18 novembre alle ore 11.