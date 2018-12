Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti del week end

Genova - Doppio appuntamento questo settima al Teatro dell'Ortica, che sabato 15 ospiterà la produzione letteraria e teatrale di Pino Petruzzelli con una duplice proposta. Tornano, infatti, le presentazioni di libri sul palco di via Allende: alle 19 l'autore presenterà il suo "Io sono il mio lavoro, storie di uomini e di vini", che restituisce al lettore l'odore della fatica di chi vive e lavora nella nostra Liguria, tra terrazzamenti e vigneti. In serata, alle 21, lo spettacolo "Vicini" di Pino Petruzzelli con Sergio Raimondo, Gianni Oliveri, Livia Carli e regia Pino Petruzzelli: tre storie vere, comiche, dolci, amare, tre storie di vita di persone che abitano la stessa casa, nostri possibili vicini.



Domenica 16 alle ore 15, il teatro per bambini dell'Ortica si sposta ai Giardini Luzzati, con lo spettacolo "Libri viaggianti": Martina, la protagonista, non è mai stata in una biblioteca e non le piace leggere, ma cambierà idea quando la sua amica Irene le farà conoscere alcuni bellissimi libri che narrano di avventura, amore, giochi e descrivono fantastiche storie! Lo spettacolo seguirà i "format" del Teatro dell'Ortica, con merenda insieme e laboratorio dedicato