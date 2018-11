Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti del weekend

Genova - Il primo fine settimana di dicembre ci porta due appuntamenti importanti per il Teatro dell'Ortica. Sabato, infatti, l'auditorium di via Allende ospiterà l'associazione culturale Baba Jaga che porterà sul palco lo spettacolo di Maria Grazia Pavanello, "Dove vanno a dormire i gabbiani", con Marco Taddei, Laura Montanari e Susanna Narice. La storia di tre vite sospese tra passato e presente, in un tempo cristallizzato attorno al mondo di Nenè e al suo autismo, mentre il fratello, Nunù, ogni giorno salpa per rifugiarsi nel mondo onirico del mare. A riva "donna", la terza sorella, che porta avanti una vita di fatiche e sacrifici. Una riflessione sul tempo e la vita, tra sogni, realtà e risvegli.



Domenica 2, invece, alle 16, ultimo appuntamento dell'anno per il teatro dedicato alle famiglie, con lo spettacolo "Natale in casa Folletto", della compagnia Scena Madre: la corsa, che si ripete ogni anno, per preparare tutti i regali per la notte più magica e attesa dell'anno. Riusciranno i folletti a non combinare troppi guai? Seguirà la "merenda insieme" e il laboratorio teatrale per bambini ispirato allo spettacolo.