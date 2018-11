Teatro dell´Ortica, gli appuntamenti della settimana

Genova - Con l'arrivo dell'inverno, la stagione del Teatro dell'Ortica si scalda: anche questa settimana tanti gli appuntamenti dentro e fuori l'auditorium di via Allende. In occasione della settimana che porterà alla "Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne" del 25 novembre, giovedì saranno inaugurate in città le "Panchine Rosse": questi momenti saranno accompagnati dalle perfomance teatrali a cura del laboratorio teatrale del Centro per non subire violenza Onlus (da U.D.I.) e del Teatro dell'Ortica. Laboratorio protagonista anche sabato 24, dalle ore 16 presso gli spazi di Palazzo della Meridiana, quando sarà inaugurata la mostra fotografica "il Rumore del Silenzio", realizzata con gli scatti Perla Franca Lombardi e dei suoi allievi, che hanno immortalato alcuni momenti del laboratorio teatrale di Anna Solaro, condotto con un gruppo di donne che testimoniano e interpretano un percorso comune sul tema della femminilità e del suo corpo, affrontando il dolore e la violenza per tornare alla quotidianità e normalità.



Sempre sabato 24, alle 21 presso il Teatro dell'Ortica, andrà in scena "Nazieuropa", di e con Beppe Casales, un viaggio che parte dalla Germania degli anni '30 e arriva fino all'Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso. Uno spettacolo che è una domanda: che differenza c'è tra la Germania nazista e l'Europa dei nostri giorni?



Domenica 25 il consueto appuntamento con il teatro dedicato ai più piccoli; alle 16 sul palco di via Allende è la volta di "Red, ovvero quando Cappuccetto Rosso imparò l'inglese": La tradizionale favola "Cappuccetto Rosso" viene rivisitata comicamente prendendo spunto dal programma di inglese della scuola elementare, raccontato attraverso canzoni e ironia. Seguirà la merenda insieme e il laboratorio a tema.